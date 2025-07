Política PSOL entra com pedido de cassação contra Eduardo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Para o partido, o parlamentar feriu a soberania do país ao apoiar o tarifaço de Trump. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O PSOL entrou com um pedido de cassação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por quebra de decoro parlamentar ao defender a taxação de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para o partido, o parlamentar feriu a soberania do país ao apoiar a medida.

Após Trump anunciar a taxação extra, Eduardo foi às redes sociais e culpou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo tarifaço. O parlamentar ainda usou a medida para pressionar o STF a travar o processo contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a Câmara para avançar com o PL da Anistia.

Para a legenda, Eduardo conspirou contra o Brasil e ultrapassou os limites do regimento da Câmara ao defender a medida. “Eduardo Bolsonaro conspirou e conspira contra o Brasil. Chama a atenção que ele, advogado e deputado federal eleito, tenha desrespeitado o Artigo 1º da nossa Constituição, sobre a soberania do país, e passado por cima do Regimento Interno da Câmara Federal, instituição a qual ele está vinculado”, afirmou a líder do partido, Talíria Petrone, em nota.

Em uma carta divulgada nas redes sociais, o deputado federal afirmou que Trump agiu corretamente e que confirma o “sucesso” das articulações da cúpula nos EUA. A cúpula bolsonarista credita a decisão de Trump ao parlamentar, principalmente após o presidente americano justificar a medida pelo julgamento que Bolsonaro responde no STF.

“A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade”, afirma o documento.

Entretanto, fontes da Embaixada americana no Brasil afirmam que o avanço de Trump sobre o Brasil aconteceu após o incômodo da Casa Branca com as críticas da cúpula dos Brics ao tarifaço imposto por ele nos últimos meses. Na avaliação de diplomatas, a citação de Bolsonaro e os julgamentos no STF são apenas pretextos para intensificar a ofensiva sobre o Palácio do Planalto.

Licenciado desde março, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para articular sanções contra Moraes junto ao Congresso americano. Ele afirma que o ministro age como “ditador” no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado. O deputado também é investigado por sua atuação nos EUA. As informações são da revista IstoÉ.

