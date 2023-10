Colunistas Eduardo Leite diz que “Governo não retirou recursos da saúde”

Por Flavio Pereira | 30 de outubro de 2023

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. (Foto: Divulgação/Vinicius Conrad)

O governador Eduardo Leite garantiu que ainda este ano encontrará, junto com os municípios, uma saída para adequar os critérios do programa Assistir (de repasse de recursos da saúde a hospitais) e evitar a situação caótica que vem sendo denunciada em especial por prefeitos da Região Metropolitana, nos serviços de saúde vinculados ao Sistema Único. Eduardo Leite conversou com este colunista neste sábado (28), e deixou claro que o governo vai dialogar com prefeitos, mas “não retirou recursos da saúde”.

Eduardo Leite: “Governo vem expandindo recursos na saúde”

Segundo o governador Eduardo Leite, “nós temos um grupo de trabalho na Saúde estabelecido com os municípios. Eu quero deixar claro: o governo não retirou recursos da saúde. Pelo contrário, vem expandindo inclusive a nossa participação nos investimentos e no custeio da saúde.”

Eduardo Leite explica que “o governo estabeleceu foi um critério no pagamento aos hospitais. E dentro desses critérios, hospitais que tinham volume de produção que não justificava a remuneração que tinham antes, acabam tendo a perspectiva de receber menos recursos, e outros que produzem mais, recebem mais recursos. Então, a gente está conversando para ver se podemos chegar numa condição que garanta a sustentação dos serviços dos hospitais da região metropolitana, mas dentro de critérios que justifiquem também a forma como são remunerados, e como são remunerados os hospitais do interior também.”

Governo quer resolver impasse no Programa Assistir ainda este ano

O governador do estado observa ainda, que o adiamento e revisão dos contratos a partir de janeiro, poderão ser revistos, mas deixa claro que “na verdade, nós já prorrogamos algumas vezes a implantação. Na verdade, isso foi estabelecido há dois anos. A gente já vem prorrogando, a gente está buscando ainda achar uma nova condição de ajustes que garanta o funcionamento dos hospitais. Mas vamos ter de chegar a uma resolução ainda este ano”, afirmou Eduardo Leite, atento à necessidade dos prefeitos, de projetarem seus investimentos na saúde para 2024.

O que é o Programa Assistir na Saúde

Trata-se de um programa firmado pela Secretaria Estadual da Saúde com prefeituras, para o fomento de ações e de serviços de saúde nos hospitais contratualizados para prestação de serviços no Sistema Único de Saúde, instituído pelo Decreto n° 56.015/2021 e regulamentado pela Portaria n° 537 em 2021.

Em Caxias do Sul, MDB pede Sartori: “Gringo! Gringo!

Caxias do Sul, maior município do interior do estado – com 343,4 mil eleitores –, é simbólico e estratégico para o MDB gaúcho. A posição foi firmada pelo presidente da legenda no estado, e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, na abertura do Mobiliza 15, realizado na cidade sábado, (28). Na presença de expressivos líderes e de ampla militância, Fábio convocou o ex-governador José Ivo Sartori para concorrer a prefeito. “Eu não poderia deixar de pedir ao nosso sempre governador Sartori para liderar esse projeto”, discursou Fábio, interrompido por gritos de “Gringo, Gringo, Gringo!”. Sartori manteve-se em silêncio.

PSDB Mulher comemora 25 Anos com meta 50/50

Exibido em Porto Alegre neste sábado (28), o curta-metragem “PSDB-Mulher: 25 anos construindo o Brasil que queremos” reuniu nomes históricos e colocou a igualdade de gêneros no centro do debate. O destaque do evento, foi a ex-governadora Yeda Crusius, atual presidente nacional do PSDB Mulher, lembrada por sua trajetória pioneira. Segundo Yeda, “Ruth Cardoso já dizia que só alcançaremos a democracia plena quando chegarmos aos 50/50. É metade, metade. E orgulhosamente posso dizer hoje que estamos trilhando esse caminho com sucesso”. O governador Eduardo Leite, presente ao encontro, assistiu o documentário produzido pela Critério e avaliou que “nos momentos difíceis, de desesperança e dúvida de para onde vamos, teremos esse filme para nos mostrar qual é a essência deste partido, com a qual este segmento de mulheres segue conectada, com aquela chama que um dia ardeu nos nossos corações”.

Paula Mascarenhas assume comando do PSDB com paridade de gênero

Eleita neste domingo presidente do PSDB por aclamação, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, disse que trabalhará para fortalecer a legenda como uma voz de conciliação e construção. “Esse é um partido de verdade, que não tem medo de se posicionar e de encontrar consensos, por meio do diálogo e do respeito a quem pensa diferente.” O novo diretório e a executiva estadual terão paridade de gênero entre homens e mulheres. A deputada estadual, delegada Nadine Anflor, foi eleita para presidir o PSDB Mulher estadual.

Monica Leal, saudada pelo PSDB

Vereadora do PP em Porto Alegre, Monica Leal foi saudada com as maiores deferências pela ex-governadora Yeda Crusius e pelas lideranças tucanas presentes ao encontro de sábado no Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre. Mônica Leal foi inclusive, convidada a ocupar a tribuna na homenagem ao PSDB Mulher, quando recordou sua trajetória ao lado da amiga e ex-governadora Yeda Crusius, em cuja gestão foi Secretária da Cultura.

Investimento de R$ 50 milhões em Passo Fundo: PAR emite nota oficial sobre decisão da Justiça

A PAR Soluções Agrícolas emitiu nota, na qual “manifesta o seu respeito à decisão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS sobre a área da Manitowoc, em Passo Fundo. A empresa aguarda a publicação do acórdão para analisar seu inteiro teor e, a partir disso, consolidar sua avaliação jurídica.

Independentemente disso, reiteramos a qualidade e a sustentabilidade do projeto apresentado. Ao destinar uma área importante para a geração de emprego, renda e desenvolvimento, ajudamos a diminuir o risco do apagão logístico – um dos maiores gargalos do agro brasileiro.

A PAR Soluções Agrícolas sempre conduz suas decisões dentro dessa perspectiva regional – com o propósito de promover crescimento e inovação. A trajetória do nosso fundador Antônio Roso testemunha, em si mesma, esse legado de entregas relevantes para o Rio Grande do Sul e o Brasil.

Vamos seguir acreditando e investindo em Passo Fundo e na região Norte do Estado. Essa decisão judicial, da qual discordamos, não macula e nem apaga as inúmeras contribuições já partilhadas com a sociedade, a quem agradecemos.

A jornada de empreender e inovar é sempre feita de desafios e percalços. E assim, com determinação e resiliência, seguiremos construindo grandes e promissores projetos”, diz a nota.

2023-10-30