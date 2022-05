Rio Grande do Sul Eduardo Leite diz ser “natural” discussão de apoio a Simone Tebet e afirma estar focado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

O gaúcho também destaca que “a condução do processo nacional está a cargo de nossos dirigentes partidários” Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), que renunciou ao Palácio Piratini em nome da disputa pelo Planalto, se manifestou no começo da tarde desta terça-feira (24), sobre a desistência do correligionário João Doria (PSDB-SP).

Na publicação, Leite afirma que “seus olhares e sua atenção estão no RS” e diz ser “natural” a discussão de apoio a Simone Tebet (MDB-MS) como candidata.

“Meus olhares e minha atenção estão no RS. A condução do processo nacional está a cargo de nossos dirigentes partidários que, confio, saberão construir unidade no PSDB e outras agremiações. Terão minha parceria para isso, mas não articulo e nem participo das articulações nacionais”, disse Leite nas redes sociais.

