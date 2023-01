Política Eduardo Leite quer adiar convenções do PSDB para articular a saída de aliados de João Doria de postos de comando

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Leite assume a presidência nacional do partido nesta sexta (26). (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

Aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizem que um de seus primeiros atos como presidente do PSDB será adiar as convenções municipais e estaduais, previstas para ocorrer entre os dias 1º e 28 de fevereiro. Ele quer ganhar tempo para evitar a manutenção de comandos regionais alçados ao poder sob a liderança de João Doria e repactuar as diretrizes programáticas do partido, que deu uma guinada à direita durante o governo de Jair Bolsonaro.

Em São Paulo, Estado onde há o maior número de prefeitos da legenda, Leite deve trabalhar para eleger como presidente do diretório estadual o prefeito de São Bernardo, Paulo Serra, que o apoiou nas prévias presidenciais contra Doria. Atualmente, o diretório é comandado por Marco Vinholi, ex-secretário do Desenvolvimento Regional da gestão Doria.

Bruno Araújo

O ex-deputado federal de Pernambuco Bruno Araújo anunciou, na última quarta (25), a sua saída antecipada da presidência nacional do PSDB. Em carta divulgada, o político anunciou que passou por momentos difíceis dentro da sigla.

O mandato de Bruno Araújo teria fim no início de fevereiro, quando passaria a função para Eduardo Leite, classificado pelo ex-deputado como “jovem e brilhante”.

Leite foi escolhido como presidente da Executiva Nacional do PSDB em dezembro de 2022.

Na época, o gaúcho publicou nas redes sociais que considera “importante para o Brasil que se recupere a força de um centro político com agenda capaz de conciliar a urgência de políticas sociais de impacto, que promovam a igualdade de oportunidades, com a essencial responsabilidade fiscal e a modernização da máquina pública”.

O PSDB divulgou uma nota oficial informando que Leite assume, a partir desta sexta-feira (27), a presidência nacional da sigla.

Reunida nessa quinta (26), a Executiva Nacional aprovou sua indicação para a 1ª vice-presidência do partido e em seguida, com a licença do presidente Bruno Araújo, o governador gaúcho assume a presidência nacional.

“No próximo dia 2 [quinta], a Executiva Nacional será dissolvida, conforme a portaria 001/2023, e uma nova direção será provisoriamente composta, até a convenção nacional do PSDB, marcada para 31 de maio”, esclarece o texto.

“Não estamos falando aqui em ‘ter o partido’, mas da responsabilidade de conduzir o PSDB, respeitando suas lideranças e sua história. Vamos formar uma nova executiva que tenha essa representatividade”, reforçou Leite.

O objetivo, segundo ele, é discutir internamente as bandeiras e propostas tucanas para alinhar o partido. “Precisamos entender qual a agenda que nos une e, unidos, sairmos pelo Brasil mostrando que vale a pena acreditar na política feita com moderação e respeito, como faz o PSDB”, afirmou. “Precisamos entender quem somos e como vamos passar isso para a sociedade”.

No comando da reunião dessa quinta, Araújo reafirmou que foi uma honra presidir o PSDB, único partido pelo qual militou em toda sua vida pública.

“Vou continuar ajudando o nosso partido, na defesa da democracia e do desenvolvimento do Brasil”, disse. Como ex-presidente, Araújo será membro nato da Executiva Nacional. “Uma honra também saber que a liderança do partido será entregue a novas e promissoras lideranças, que estão representadas na figura do governador Eduardo Leite”, completou.

