Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Bolsonaro viajou de Brasília a Orlando em um avião da FAB. (Foto: Agência Brasil)

O visto de chefe de Estado com o qual o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou nos Estados Unidos expirará na próxima segunda-feira (30). Ele está na Flórida desde o dia 30 de dezembro e entrou no país antes do fim de seu mandato.

No entanto, segundo a coluna Lauro Jardim no jornal O Globo, apesar de haver uma expectativa para o retorno do ex-chefe do mandatário ao Brasil, os sinas que ele tem dado aos aliados é de que não há nada definido sobre sua volta. Porém, a ex-primeira dama retornou na noite dessa quinta (26) ao País.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre qual visto foi utilizado por Bolsonaro para entrar nos EUA. No entanto, há especulação que ele tenha entrado no país com visto diplomático por ter viajado de Brasília a Orlando em um avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) na condição de presidente.

Diante disso, o governo americano estipula que portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo ou missão que os levou aos Estados Unidos precisam comunicar a alteração do status em até 30 dias. No caso do ex-presidente, a contagem regressiva teve início no dia 1º de janeiro, quando Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse. Sendo assim, o prazo se encerra no final deste mês.

Pessoas próximas do ex-chefe de Estado apontam que ele possui visto de turista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro esteve em dezembro na embaixada dos EUA em Brasília, onde o visto para turismo é concedido. Se porventura o casal desejar permanecer em solo americano, eles podem solicitar ao governo dos EUA uma “troca” de status. Caso o pedido seja feito, Bolsonaro poderia aguardar a resposta no país de maneira regular.

Depois dos ataques de extremistas às sedes dos Três Poderes da República no dia 8, cresceram as especulações sobre um possível pedido de extradição do ex-presidente. No entanto, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que não há elementos para tomar essa ação, pois só é possível pedir a extradição de quem responde por processo criminal.

Bolsonaro é investigado perante o Supremo Tribunal Federal por suposta incitação aos atos golpistas. Ele só passa a ser réu se vier a ser formalmente acusado de crime após as investigações e a denúncia (acusação) for aceita pela Corte, quando há a abertura do processo criminal.

Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden sofre pressão interna, por parte dos parlamentares democratas, em razão da permanência de Bolsonaro no país. Quarenta e seis deputados americanos pediram que o governo Biden não permita que o ex-presidente do Brasil permaneça nos EUA e que o FBI apure se os atos extremistas em Brasília foram planejados em território americano. Além disso, os parlamentares democratas pedem que o presidente dos EUA revogue qualquer visto diplomático que Bolsonaro possa ter.

