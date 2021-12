Política Em Porto Alegre no sábado, Sérgio Moro visitou o governador gaúcho

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Leite disse ter discutido com Sérgio Moro a "importância da construção de convergências políticas". (Foto: Podemos/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após ser derrotado nas prévias do PSDB para a candidatura à Presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu com o pré-candidato do Podemos ao Planalto, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na manhã deste sábado (4).

Em publicação em suas redes sociais, Leite destacou que o “canal está aberto” para a criação de “uma alternativa” para o País. A reunião ocorreu no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. O vencedor das prévias tucanas, o governador de São Paulo, João Doria, também já indicou que deve se encontrar com Moro, como parte de uma aproximação entre os dois partidos.

“Recebi Sérgio Moro para uma boa conversa na manhã de hoje. O combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta. Obrigado pela visita!”, escreveu Leite em seu Twitter.

A publicação deste sábado reforça declarações dadas em entrevista nesta semana, em que o governador gaúcho cobrou de seu partido e de Doria a construção de uma aliança para derrotar o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Leite também afirmou que a conversa envolveu o combate às desigualdades, a retomada da economia e a “construção de convergências políticas para enfrentar os problemas da vida real dos brasileiros”.

Sérgio Moro considerou ser “fundamental criarmos pontes para que possamos construir o País que merecemos: longe do passado de corrupção e sem autoritarismo, inflação, pobreza e desemprego”.

Protestos

Moro foi recebido com vaias e gritos de “juiz ladrão” no teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, onde aconteceu convenção do Podemos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver várias pessoas segurando cartões e protestando contra a parcialidade de Moro, que comandou os julgamentos da Operação Lava-Jato que condenou o ex-presidente Lula (PT) à prisão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política