O ex-prefeito também foi acompanhado da mulher e dos filhos. Mais cedo ele acompanhou o filho, que votou pela primeira vez nessas eleições.

“Primeiro eu queria agradecer a população. Nesses últimos 45 dias a gente andou pela cidade toda, discutiu o Rio, debateu o Rio, e hoje é o momento em que a população vem soberana para as urnas e decide quem vai ser o futuro prefeito da cidade”, disse Paes, que vai acompanhar a apuração dos votos de casa ao lado da família.”

Três anos depois, foi nomeado secretário do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro durante a gestão do ex-prefeito Cesar Maia e em 2002 foi reeleito deputado federal.

Em 2006, Paes concorreu ao governo do Rio de Janeiro, mas perdeu a eleição. Dois anos depois, em 2008, ele venceu a disputa para a Prefeitura do Rio e em 2012 foi reeleito no primeiro turno com 64% dos votos.

Em 2018, concorreu ao governo do Estado do Rio mais uma vez, mas acabou vencido por Wilson Witzel (PSC).