Brasil Em Recife, Marília Arraes e João Campos disputam o segundo turno

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Primos disputam legado da família e da esquerda em Recife. (Foto: Reprodução/ Facebook)

Os candidatos Marília Arraes (PT) e João Campos (PSB) vão disputar a prefeitura de Recife no segundo turno, que acontecerá no dia 29 de novembro.

João é filho de Eduardo Campos, que era neto de Miguel Arraes, que era avô de Marília, que é prima-tia de João. É esse enredo familiar que permeia a eleição em Recife, com os candidatos – e parentes – João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) disputando não só a prefeitura da capital pernambucana, mas também o legado político da família e da esquerda na região.

Marília leva o sobrenome do avô Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco e ex-prefeito de Recife, e uma das maiores figuras políticas do Nordeste. João, por outro lado, não carrega o sobrenome do bisavô, e sim do pai, Eduardo Campos, neto de Arraes e ex-governador pernambucano morto em um acidente aéreo em 2014 durante a corrida presidencial.

No início da disputa, eram 11 candidatos a prefeito da cidade. Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB) renunciou e teve o pedido de desistência homologado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). Victor Assis (PCO) teve o pedido de candidatura negado por causa de irregularidades no registro do partido, segundo o TRE.

Durante o 1º turno das eleições municipais, no domingo (15), a Secretaria de Defesa Social (SDS) registrou, das 7h às 17h, 51 crimes eleitorais em Pernambuco. Também houve 129 pessoas levadas a delegacias de Polícia Civil. Dos 184 municípios do estado, 42 tiveram registro de crime eleitoral.

