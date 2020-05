Acontece Educação inclusiva será o tema de três lives realizadas pelo Sesc RS

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação)

O Sesc de Cachoeirinha e de Viamão vão realizar três lives para falar sobre um mundo mais inclusivo para pessoas com deficiência. As transmissões serão sempre nas quintas-feira, no qual já começa hoje (14), às 17h. Os temas abordados serão Políticas públicas da educação inclusiva, A família no processo de inclusão escolar e Possibilidades e conexões na educação inclusiva. Todas as lives terão intérprete de Libras.

Os bate-papos serão conduzidos pela psicopedagoga e supervisora pedagógica no Sesc Cachoeirinha Lisiane Oliveira da Silva e pela pedagoga e supervisora pedagógica no Sesquinho Viamão Gisele Kieling da Rocha. Com a participação de convidadas, elas farão uma reflexão sobre os processos educativos, garantindo uma educação que seja de todos e para todos.

14/05 (Quinta-feira)

Políticas públicas da educação inclusiva

Horário: 17h

Onde acessar: www.facebook.com/sesccachoeirinha

Participantes: Lisiane Oliveira da Silva (Psicopedagoga) e Gisele Kieling da Rocha (Pedagoga)

21/05 (Quinta-feira)

A família no processo de inclusão escolar

Horário: 17h

Onde acessar: www.facebook.com/sesccachoeirinha

Mediadoras: Lisiane Oliveira da Silva (Psicopedagoga) e Gisele Kieling da Rocha (Pedagoga)

Convidadas: Adriana Gouvêa (Pedagoga) e Ana Paula Dalponte (Contadora)

28/05 (Quinta-feira)

Possibilidades e conexões na educação inclusiva

Horário: 17h

Onde acessar: www.facebook.com/sescviamao

Mediadoras: Lisiane Oliveira da Silva (Psicopedagoga) e Gisele Kieling da Rocha (Pedagoga)

Convidadas: Elisângela Aranda (Consultora) e Fabíola Maia Luz (Psicomotricista)

