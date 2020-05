Magazine Sem emprego ou amigos próximos em Los Angeles, príncipe Harry está “meio sem rumo”

Há pouco mais de um mês, o príncipe Harry e Meghan Markle se mudaram para a Califórnia para fugir das restrições e obrigatoriedades da realeza. A mudança, no entanto, não tem sido tão positiva. Uma fonte próxima ao príncipe afirmou que a vida do casal nos EUA carece de estrutura.

Na época do anúncio da mudança, o casal prometeu ganhar seu próprio sustento e dividir seu tempo entre a Inglaterra e as terras norte-americanas. Desde então, notícias têm surgido sobre a solidão de Harry em Los Angeles, onde ele e Meghan moram, dentro de uma mansão de US$ 18 milhões.

“Ele tem muitos amigos na comunidade militar no Reino Unido e, é claro, sente falta deles. É um momento muito estranho para todos nós, mas acho que Harry está sentindo falta de ter uma estrutura de vida agora”, disse a fonte.

Diferente de Meghan, nascida em Los Angeles, Harry não tem tantos amigos nos EUA e, atualmente, está sem emprego. “Então, no momento, ele está meio sem rumo”, disse a fonte, acrescentando que o duque sabe que “nem sempre será assim”.

No início de abril, o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle anunciou o nome de sua nova fundação: Archewell. O casal revelou ao jornal The Telegraph que, com a nova organização sem fins lucrativos, tem planos de administrarem grupos de apoio emocional e um “império educacional multimídia”, além de lançarem um site de bem-estar.

O processo de registro da marca foi iniciado no dia 3 de março, e cobre itens que vão de material escolar a roupas. Segundo eles, o intuito é fazer algo importante e significativo com a organização.

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry participaram em março do último compromisso da realeza e anunciaram que buscavam um “novo papel progressivo”, baseados principalmente na América do Norte, e que será financiado por eles mesmos.

Embora Harry continue sendo príncipe, o casal decidiu não utilizar seus títulos de “sua alteza real” – e não utilizará a palavra “real” em suas marcas, embora eles tenham dito que não há jurisdição da monarquia ou do governo que os impeçam de usar a palavra no exterior.

O casal passou a maior parte do tempo no Canadá desde o surpreendente anúncio feito em janeiro. O último compromisso oficial de Meghan Markle era o de visitar a Canada House, em Londres, dias antes do anúncio. O príncipe retornou aos seus compromissos reais no final do mês passado, quando o apresentador do evento disse que as pessoas deveriam apenas “chamá-lo de Harry”.

