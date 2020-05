Magazine Atriz de “Modern Family”, Sarah Hyland compra mansão avaliada em R$ 23,6 milhões

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Além de sua nova, a atriz ainda possui pelo menos outras duas residências em Los Angeles Foto: Reprodução Além de sua nova, a atriz ainda possui pelo menos outras duas residências em Los Angeles. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Sarah Hyland, 29, conhecida por viver Haley Dunphy no seriado da ABC, “Modern Family”, se mudou para uma mansão avaliada em 4 milhões de dólares, cerca de R$ 23,6 milhões, com o noivo Wells Adams.

Localizada no Vale de São Fernando, próximo a região de Los Angeles, Califórnia, a residência possuí cinco quartos e seis banheiros em uma área construída de pouco mais de 557m². Com uma sala ampla e aconchegante, com lareira, a decoração de luxo chama atenção nas fotos.

Construída em 2018, a mansão de luxo adquirida pela atriz conta também com diversos ambientes diferentes, como uma adega para vinhos, sala de jantar com teto especial de madeira e um cinema privativo.

Além de sua nova, Hyland ainda possui pelo menos outras duas residências em Los Angeles, segundo a revista Variety. Uma propriedade localizada no bairro Valley Village, que custa 1,9 milhão de dólares (R$ 11,2 milhões) e outra em Studio City, adquirida em 2013 por 715 mil dólares, que hoje valem R$ 4 milhões.

“Modern Family”, série da ABC, está em sua 11º e última temporada, com previsão de estreia apenas em setembro. A produção já acumulou 21 Primetime Emmy Awards (incluindo cinco para séries de comédia pendentes), vários SAG Awards e um Peabody.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine