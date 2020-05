Magazine Ex-BBB Maria Melilo fala sobre término com empresário 39 anos mais velho

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

A campeã do “BBB 11”, da TV Globo, Maria Melilo, 36, falou sobre o seu mais recente término com o empresário Arnaldo Pereira Filho, 75, durante o bate-papo no programa da Luciana Gimenez.

“O amor acaba. Cheguei a amá-lo e agora passou”, disse a atriz que participou do extinto programa de humor “Casseta e Planeta”, na TV Globo. Maria namorou o empresário 39 anos mais velho por um ano. A assessoria de imprensa da artista afirmou que agora ela está focada em sua profissão.

Em 2019, durante uma entrevista ao “Tricotando”, também da Rede TV!, a ex-BBB revelou que o companheiro mentiu a própria idade quando eles se conheceram. “Eu só descobri a idade dele quando saiu [na imprensa]. Para mim, ele falou que tinha 53 anos. Depois eu perguntei e ele confirmou.”

Sobre os comentários negativos que recebia de internautas, por conta da diferença de idade do companheiro, Maria disse que não se importava com os julgamentos. “É engraçado, porque se você namora uma pessoa que não é empresária ninguém fala nada. Mas, de repente, se está com um empresário bem-sucedido, já falam um monte”, rebateu.

Essa não foi a primeira vez que a modelo se envolveu com homens mais velhos. Em 2018, Maria confirmou que teve um “affair” com o deputado federal Jarbas Vasconcelos (PMDB), 41 anos de diferença da sua idade.

“Eu moro em São Paulo, ele em Pernambuco… A agenda não estava mais batendo”. “Ele é uma pessoa muito inteligente, um homem incrível. Já faz uns três, quatro meses que eu preferi me afastar”, contou ela na época.

