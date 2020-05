Cinema Robert Pattinson ignora personal e não fica em forma para viver Batman no cinema

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

O ator Robert Pattinson, 34, parece que não tem ligado para exercícios físicos e para a preparação para viver Batman nos cinemas. Com toda a paralisação por causa do coronavírus, o ator está em um apartamento alugado em Londres, onde não liga muito para o tempo e para a aparência.

Em entrevista à revista GQ, ele conta que não tem ligado muito para entrar em forma, mesmo após receber pedidos sinceros de esforço de um profissional ligado à produção cinematográfica.

“Eu acho que se você está malhando o tempo todo, você faz parte do problema”, diz ele. Ele traça esse paralelo com os atores da década de 1970 que teoricamente não precisavam de uma preparação física intensa para viver os personagens da época.

Robert diz que, quando ele era a estrela da franquia “Crepúsculo”, “a única vez em que me disseram para tirar minha camisa, acho que me disseram para colocá-la novamente”. Outro ator do filme, Zoë Kravitz, contou que tem se exercitado em média cinco dias na semana, mas nem isso parece ter feito Pattinson mudar de opinião para o papel mais importante da franquia. “Literalmente, mal estou fazendo nada”, revela à publicação.

Fora isso, ele conta que tem ficado praticamente incomunicável em um apartamento alugado de Londres cuja internet é precária. O telefone também não pega direito. O ator, isolado com a namorada, ainda fez questão de contar que tem se sentido mais desleixado com relação ao visual.

“É estranho, mas minhas preferências são … meio que como um animal selvagem. [risos] Tipo, de uma lata de lixo.” Pattinson explicou à revista que tem se alimentado praticamente apenas com enlatados, algo que de fato não é recomendado.

Ele também disse que teve problemas quando tentou preparar uma comida mais saudável no microondas. O eletrodoméstico soltou algumas faíscas e não deu muito certo.

