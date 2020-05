Celebridades Em debate global, Anitta diz que sociedade glamoriza artistas e denuncia corrupção

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cantora diz que cultura ajuda a manter saúde mental em tempos de pandemia Foto: Divulgação/Colcci Cantora diz que cultura ajuda a manter saúde mental em tempos de pandemia. (Foto: Divulgação/Colcci) Foto: Divulgação/Colcci

Anitta participou na manhã desta quinta-feira (14) de um debate global com especialistas da indústria cultural promovido pela Unesco, falando sobre a falta de atenção dos governos de todo o mundo sobre a classe artística.

Ressaltando a situação da América Latina, e especificamente do Brasil, a cantora disse que finalmente as pessoas estão entendendo que o entretenimento é pago, mas que ainda assim os governantes não enxergam a cultura com a sua devida importância.

“A maioria da sociedade, quando escuta o nome ‘artistas’, glamorizam muito essa profissão. Eles pensam que é sobre cantores ricos e tudo o que eles veem na televisão”, disse Anitta.

“Mas talvez elas não saibam, ou esqueçam, de que há uma grande parte deste grupo que está começando. […] É importante para a sociedade que entendam que essa classe de pessoas não é só sobre os artistas e pessoas famosas que elas veem na televisão. É muito mais que isso. Quando falamos da palavra ‘artistas’, estamos falando de muitas pessoas, inclusive as menos famosas”.

Ela continuou, dizendo que, mais do que nunca, o isolamento social promovido pela pandemia do novo coronavírus tem feiro com que as pessoas entendam a importância do entretenimento, uma vez que estão passando mais tempo de suas casas, e a cultura ajudaria a deixar as pessoas mais “mentalmente saudáveis” em meio às más notícias.

A cantora ressaltou ainda que a falta de ajuda financeira que os artistas sofrem acontece porque os governantes “esquecem o quanto isso [cultura] é importante para a sociedade”, e não se atentam ao fato de que essa indústria ajuda a criar muitos empregos. Lembrou ainda do caso envolvendo o deputado Felipe Carreras (PSB), sobre a emenda da MP 948, que mudaria o pagamento de direitos autorais dos artistas.

“Entrei em uma briga com uma pessoa do governo”, disse ela, explicando a discussão. “Isso já é ruim no Brasil, e eles tentam deixar ainda pior”. “Nós sabemos ossos direitos […] e nossos diretos estão tentando ser roubados”, disse. “São coisas que lutamos por anos”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades