Por Carlos Roberto Schwartsmann | 17 de janeiro de 2025

Esta história exemplifica bem onde a medicina foi parar.

Recentemente uma paciente relatou indignada no consultório ao retirar os pontos.

Doutor, durante minha internação um dia fui acordada com barulho e luzes acessas do meu quarto! Ainda sonolenta percebi que alguém tocou na minha barriga e me perguntou. “É aqui que dói?” Ressabiada e desconfiada percebi que aquela pessoa estava vestindo jeans, carregava uma mochila nas costas e tinha os antebraços tatuados. Perguntei: “Quem é o senhor?”

Ele me respondeu: Sou médico residente e vim avaliar a sua dor. Imediatamente respondi: “Bom dia doutor!” Antes de me tocar não era melhor me cumprimentar, se apresentar e me questionar? Ouvir minhas queixas?!

Ele não parecia médico, nem pela vestimenta, nem pelo trato! Nem usava um avental branco para que pudesse identificá-lo melhor.

Acho que o Senhor, como professor, deveria orientá-los melhor!

Ouvi atentamente seu relato e pensei com os meus botões: “Ela não imagina como eu tento!!”

Outro dia fiquei triste e encabulado, por discutir com um estudante do 4º ano de medicina.

Pela minha formação, não poderia aceitar um aluno de bermudas e chinelos de dedos assistindo aula no seio do hospital. Ele argumentou que o importante era a pessoa e não o que ela veste! Depois de lecionar por mais de 40 anos nunca vivi como professor, uma situação tão constrangedora. A discussão se generalizou entre os presentes e sai do anfiteatro aguardando a decisão da maioria de quem deveria ficar! O bom senso prevaleceu: voltei, dei a aula e o aluno saiu.

A pergunta que se faz é onde erramos na educação dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos médicos? A distorção de valores hoje é muito grande!

Reconhecemos que o nosso ensino básico e fundamental nunca foi tão ruim como nos dias atuais. Mas nem tudo está perdido!

Acho que deveríamos começar tudo de novo: “Tira o dedo do nariz! Não joga sujeira no chão! Limpa a boca!”

Obedece e respeita a professora!

Assim sendo, no final da formação, com melhor base educacional, acho que até os médicos voltarão a ser melhores.

Sem dúvida, a educação médica faz parte da cascata.

(Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e Professor universitário – schwartsmann@gmail.com)

