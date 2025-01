Colunistas Prefeito Airton Souza, de Canoas, libera ajuda para catarinenses, após enchentes

Por Flavio Pereira | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Airton Souza determinou desde Brasília, ações de solidariedade aos catarinenses. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ontem, o governador Eduardo Leite expressou solidariedade em nome dos gaúchos aos catarinenses atingidos pelas enchentes. Já o prefeito de Canoas, Airton Souza (PL), desde Brasília, onde cumpre uma agenda na busca de recursos federais, anunciou uma ação solidária em apoio ao município de Itapema, gravemente atingido pelas recentes enchentes que causaram destruição e prejuízos à comunidade local. Airton lembrou que Canoas recebeu a solidariedade dos catarinenses quando enfrentou enchentes e liberou uma equipe composta por profissionais da Defesa Civil, um barco, uma caminhonete e outros equipamentos, que já estão a caminho de Itapema para prestar suporte às áreas afetadas, auxiliando nas operações de resgate e recuperação. Esta ajuda enviada, alerta o prefeito Airton Souza, foi planejada com responsabilidade para garantir que toda a estrutura necessária continue à disposição do município, caso ocorram novas fortes chuvas em Canoas.

“Em momentos como este, a união faz toda a diferença. Estamos retribuindo o apoio que recebemos em situações difíceis e reforçando a importância de estarmos juntos, enfrentando os desafios lado a lado. Essa é apenas a primeira remessa de ajuda, e estamos estudando o que mais podemos enviar nos próximos dias”, destacou o prefeito Airton Souza.

Decisão de Moraes que nega devolução do passaporte de Jair Bolsonaro contraria casos similares no STF

Compare estes fatos reais e tire suas próprias conclusões: Ontem (16), o ministro do STF Alexandre de Moraes negou o pedido do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (que não está indiciado ou condenado) para que fosse liberado o seu passaporte. Bolsonaro pretendia comparecer à solenidade de posse do presidente dos EUA, Donald Trump, para a qual foi convidado.

Lula, condenado a 25 anos de prisão, vai à França, Suíça e Alemanha

Notícia de 2020: condenado a 25 anos de prisão nos processos que o relacionam ao recebimento de vantagens indevidas por meio de um apartamento tríplex e de um sítio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou à Justiça Federal que viajará a três países europeus para cumprir agenda privada. Em petição encaminhada ao juiz Luiz Antonio Bonat, sucessor de Sergio Moro na Lava-Jato em Curitiba, a defesa de Lula informa que o ex-presidente viajará para Paris no próximo dia 29 de fevereiro e receberá na capital francesa o título de Cidadão Honorário de Paris.

STF permite que condenado da Lava-Jato possa sair do país

Na sessão de 9 de maio de 2023, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, revogou a medida cautelar que proibia Sérgio Souza Boccaletti, ex-engenheiro da Petrobras, de fazer viagens internacionais. Ele foi condenado na Operação Lava-Jato por corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao pagamento de propina nas obras da Refinaria Abreu e Lima (PE). A decisão se deu no julgamento de embargos de declaração no Habeas Corpus (HC) 208699.

Em seu voto pelo acolhimento do pedido, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a manutenção das restrições de uso do passaporte e de viagem ao exterior é desproporcional e incompatível com o estágio do processo, com o comportamento das partes e com as possibilidades de cooperação penal internacional plenamente acionáveis.

Trump e o prejuízo às relações EUA/Brasil

Ontem, o jornalista Glenn Greenwald, que detém um impressionante arquivo de informações sigilosas sobre diálogos de autoridades brasileiras, avaliou a negativa do ministro Alexandre de Moraes em liberar a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para a posse de Donald Trump:

“O principal censor do Brasil, o juiz Alexandre de Moraes, proíbe Bolsonaro de comparecer à posse de Trump, apesar do convite de Trump e do aviso de Trump de que isso prejudicaria as relações EUA/Brasil. Trump alertou amplamente que tarifas seriam possíveis se o Brasil continuasse com a “guerra jurídica”, afirmou.

Goleada da oposição no governo Lula

O governo Lula escalou o deputado federal Lindbergh Farias para rebater em vídeo, as declarações do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) denunciando contradições oficiais, e que obrigaram ao recuo na decisão do monitoramento das movimentações financeiras via PIX, dos brasileiros. Resultado: o vídeo do deputado do PT conseguiu 46 mil visualizações comparadas às 300 milhões de visualizações obtidas por Nikolas.

Pedro Westphalen entrega emenda de bancada: R$ 1 milhão para a Santa Casa

O deputado federal Pedro Westphalen, que preside a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde, (Progressistas), entregou à direção da Santa Casa de Porto Alegre a indicação de uma emenda parlamentar de bancada para a instituição. Os recursos somam R$ 1 milhão e serão utilizados para uma série de melhorias estruturais no complexo hospitalar. O encontro do deputado com o provedor Alfredo Englert e diretores ocorreu terça-feira (14), no Salão Nobre da Provedoria da Santa Casa.

Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/prefeito-airton-souza-de-canoas-libera-ajuda-para-catarinenses-apos-enchentes/

Prefeito Airton Souza, de Canoas, libera ajuda para catarinenses, após enchentes

2025-01-17