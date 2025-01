Cláudio Humberto PSD cobra Lula e quer trocar ministérios na reforma

Por Cláudio Humberto | 17 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com Lula soltando por aí que as mudanças ministeriais serão pontuais, o PSD se moveu e já avisou ao presidente que quer alterar ao menos duas das três pastas que comanda. Minas e Energia, hoje sob comando de Alexandre Silveira, agrada a Lula, mas desagrada ao partido. Sobram reclamações de chá de cadeira e até rispidez nas audiências com deputados e senadores. Outra ala insatisfeita é o PSD da Câmara, que levou o mirrado e inexpressivo Ministério da Pesca.

Brito ministro

Brito inclusive é hoje o nome mais forte dentro do partido para uma eventual troca de Carlos Fávaro do Ministério da Agricultura.

A fatura chega

Tem ainda outra compensação que o PSD pleiteia, a desistência de Antonio Brito (BA), rifado pelo Planalto, à presidência da Câmara.

Pedido é ordem

Obstáculo no PSD é que Lula aprova Silveira, sempre benevolente com os irmãos Batista e que faz o que o petista quer na condução do MME.

Empoderou

Passada a eleição e com bom desempenho nas urnas, o PSD quer mais espaço e compensar a perda da Presidência do Senado.

Terceirizados dizem que não podem usar elevador

Terceirizados que trabalham no prédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), no Setor de Grandes Áreas Norte, quadra 906, em Brasília, denunciam com revolta proibição que teria sido imposta pelo diretor de Administração da pasta, Alexandre Wessner Kapper. O chefão, contam os funcionários, vetou o uso do elevador pelos trabalhadores para que possam bater o ponto. Na hora de fazer o registro do dia de trabalho, os terceirizados só podem usar a escadaria.

Senzala e casa grande

Funcionários desconfiam que o ministro Waldez Góes nem mesmo sabe da proibição. Temendo pelo emprego, a turma passou a subir escadas.

Leg press

O prédio é uma enormidade para terceirizados que normalmente prestam serviços de limpeza e segurança. São 9,3 mil m² e 4 elevadores “sociais”.

Orientação marota

O MIDR disse à coluna que orienta o uso das catracas por uma questão de “segurança e registro”, mas que o elevador não está proibido. Arram…

Certame enrolado

O estranho adiamento do resultado do concurso dos Correios, sob ameaça de judicialização de advogados que se submeteram ao certame, se nada mudar, como já mudou, sai nesta sexta-feira (17).

Ditadura isolada

A Venezuela, do ditador amigão do Lula, Nicolás Maduro, deu mais um passo em direção ao isolamento. Países europeus como Itália e França convocaram os embaixadores em sinal de reprovação ao regime.

Amigo Supremo

Deve parar no STF o trecho da reforma tributária que concede benefício fiscal ao setor de refino da Zona Franca de Manaus. A equipe econômica de Lula é contra e já acionou a AGU para passar um pente-fino.

Judicializou

Popular vídeo de Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a bisbilhotagem da Receita vai dar dor de cabeça . Advogados do Prerrogativas, com um expoente na chefia dos Correios, vai acionar a Justiça contra o deputado.

Pedra cantada

A defesa de Jair Bolsonaro não tinha muita esperança de que o ministro Alexandre de Moraes iria liberar o passaporte do ex-presidente para ir à posse de Donald Trump. Pedido similar foi negado outras três vezes.

Ataque sem precedentes

O diretor da Receita Federal bem que poderia ter evitado agradecer o “apoio da imprensa” à espionagem de pix alheio. Talvez sem perceber, fez uma das mais contundentes denúncias de todos os tempos à subserviência da mídia militante ao governo Lula.

Não entra mosca

Insinuações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao acusar Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de rachadinha, podem custar caro ao auxiliar de Lula. O senador acionou a Justiça e pede R$60 mil de indenização.

Dá em nada

O senador dos Estados Unidos Rick Scott enviou ofício a Lula exigindo que condenação das ameaças do ditador venezuelano Nicolas Maduro de invadir Porto Rico com ajuda militar do Brasil.

Pergunta na Receita

Tem grande sonegador que movimenta R$5 mil?

PODER SEM PUDOR

Aos amigos, tudo

Artur Bernardes, que governou Minas Gerais e mandou no Brasil, é o autor de um princípio de hipocrisia política até hoje adotado pelos poderosos:

– Para os correligionários, tudo. Para os adversários, a lei. Quando possível.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

