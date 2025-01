Mundo Efeito Trump: em todo o mundo, exportadores antecipam encomendas após ameaças de imposição de tarifas pelo futuro presidente dos EUA

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Ameaças de imposição de tarifas feitas por Trump causam "surto" na cadeia global de suprimentos.

A duas horas de carro a oeste de Xangai, Sunny Hu passou quase dois meses desde a eleição nos EUA apressando remessas de móveis e pavilhões de área externa de sua empresa para clientes americanos e correndo para diversificar a Hangzhou Skytech Outdoor para outros mercados.

Enquanto isso, no coração do cinturão de Riesling da Alemanha, o enólogo de oitava geração Matthias Arnold tem recebido um fluxo de pedidos especiais de importadores dos EUA desde a vitória de Donald Trump.

Ele está correndo para atender o máximo possível de pedidos antes que o presidente eleito possa trazer de volta as tarifas sobre vinhos europeus impostas em 2019, mas que a administração de Biden suspendeu.

Em todo o mundo, as empresas não estão esperando até o dia da posse de Trump em 20 de janeiro para ver quais países, produtos ou tarifas serão anunciados nas guerras comerciais do presidente amplamente telegrafadas.

A mera ameaça de suas tarifas universais está desencadeando uma disputa que está deixando o sistema de comércio global propenso a gargalos, sobrecarregado com custos mais altos e vulnerável a disrupções caso ocorra um choque econômico.

“Ainda estamos no período de surto”, disse Robert Krieger, presidente da empresa de corretagem alfandegária e consultoria de logística Krieger Worldwide, sediada em Los Angeles. “A cadeia de suprimentos está prestes a sofrer uma mudança radical.”

Na JLab, sediada na Califórnia, o CEO Win Cramer já havia transferido suas cadeias de suprimentos para longe da China para evitar tarifas impostas durante a primeira presidência de Trump.

Junto com um congelamento de contratações imposto até junho em meio à incerteza, seu próximo passo seria aumentar os preços dos fones de ouvido e produtos sem fio da empresa se uma tarifa universal for aplicada desta vez.

Para se antecipar ao jogo, algumas empresas estão antecipando a execução dos pedidos. Outros estão buscando novos fornecedores ou, se isso não for possível, renegociando termos com os existentes. Um tema comum: o estresse renovado vem com custos mais altos, na forma de estoques maiores, remessas rápidas mais caras ou arriscar com parceiros não testados.

Os lucros sofrerão e as despesas terão de ser reduzidas em outras áreas, eles disseram. No final das contas, os consumidores pagarão a conta.

O problema é que, apesar de todos os movimentos preventivos, não há garantia de que as estratégias que ajudaram algumas empresas a suportar a primeira guerra comercial de Trump funcionarão desta vez.

Como demonstrado pela ameaça de Trump no final de novembro de impor tarifas adicionais de 10% sobre produtos da China e tarifas de 25% sobre todos os produtos do México e Canadá, tanto aliados quanto adversários estão na mira dele desta vez.

A Zipfox, uma plataforma on-line de fornecimento de produtos que conecta empresas sediadas nos EUA com fábricas principalmente no México, viu um aumento de 30% nas solicitações de cotação e inscrições de novos compradores desde duas semanas antes da eleição, de acordo com o fundador e CEO Raine Mahdi.

Ele disse que as consultas aumentaram novamente depois que Trump ameaçou tarifas de 100% sobre os países do Brics. A maioria delas é de importadores de produtos fabricados na China. Mahdi alerta contra a complacência.

“Se você esperar muito tempo, vai se ver tentando fazer a transição em um piscar de olhos”, disse Mahdi. “Desta vez, você não está pegando o final da administração Trump, você está pegando a coisa toda e com uma nova ira.”

Os instintos de sobrevivência dos líderes empresariais já estão começando a aparecer em dados de alta frequência, e os banqueiros centrais estão de olho, dada a ameaça que impostos de importação mais altos representam para suas lutas contra a inflação.

Os portos da China viram um crescimento de dois dígitos na movimentação de contêineres nas duas semanas em torno da eleição e isso aumentou ainda mais para um ganho de quase 30% na segunda semana de dezembro.

Os voos internacionais de carga aumentaram em pelo menos um terço a cada semana desde meados de outubro e os economistas esperam que isso continue, pois os clientes correm para cumprir antecipadamente os pedidos.

De acordo com uma pesquisa da Oxford Economics com 156 empresas nas duas semanas até 10 de dezembro, 65% dos entrevistados disseram que uma guerra comercial global representa um risco muito significativo para a economia global nos próximos dois anos, em comparação com 38% para um confronto Rússia-Otan e 14% para um conflito China-Taiwan.

Em todos os vastos centros de fabricação da China, as empresas estão tentando manter as vendas de exportação. Em Hangzhou, cerca de 90% dos produtos da Hangzhou Skytech Outdoor são exportados para os EUA, tornando-a vulnerável a tarifas superiores aos 25% já aplicados às suas exportações americanas durante a primeira guerra comercial em 2018-19.

