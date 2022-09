Rio Grande do Sul EGR alerta motoristas para serviços em 24 trechos de rodovias do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Intervenções incluem a construção de rotatórias, reparos localizados, manutenção asfáltica do pavimento, conservação e roçada, entre outros serviços Foto: Raphael Nunes / EGR Intervenções incluem a construção de rotatórias, reparos localizados, manutenção asfáltica do pavimento, conservação e roçada, entre outros serviços. (Foto: Raphael Nunes / EGR) Foto: Raphael Nunes / EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os usuários para as obras executadas em 13 estradas a partir da próxima semana. Os condutores devem redobrar a atenção e seguir as orientações de trânsito em pontos específicos dos trechos rodoviários. Ao todo, serão 24 frentes de trabalho em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

As intervenções incluem a construção de rotatórias, reparos localizados, manutenção asfáltica do pavimento, conservação, roçada, limpeza de margens, desobstrução de vala e bueiros e operação tapa-buracos.

A circulação de trabalhadores e maquinários em decorrência das obras pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Por isso, é fundamental que os condutores dirijam com cautela, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias.

Rodovias, municípios e serviços que serão executados

– Obras de construção de rotatórias:

RSC-287, obras no quilômetro dois, na travessia urbana de Montenegro

Trânsito: A pista lateral, entre as ruas Ramiro Barcelos e Cel Antônio Inácio, bloqueada, assim como a rua João Pessoa. Alternativa: rua Doutor Hugo Wolgemuth, entre as ruas João Pessoa e Ramiro Barcelos (operando em duplo sentido). A rua Ernesto Zietlow também terá sentido duplo na quadra próximo à Estação Rodoviária, entre as ruas Ramiro Barcelos e RSC-287

– Obras de construção de alça de acesso:

ERS-122, obras no quilômetro 82, no entroncamento com a RSC-453, em Caxias do Sul

Trânsito: Cuidado redobrado às margens da rodovia em virtude da movimentação de caminhões executando a terraplanagem para a colocação do piso.

– Manutenção no pavimento:

ERS-129, do quilômetro 94 ao 95, em Vespasiano Correa

RSC-453, no quilômetro 94, em Garibaldi

ERS-235, no quilômetro 10,5 e do 20 ao 22, em Nova Petrópolis

ERS-020, do quilômetro 84 ao 86, em São Francisco de Paula

ERS-474, do quilômetro 18 ao 20, em Santo Antônio da Patrulha

ERS-122, do quilômetro cinco ao 13, entre Portão e São Sebastião do Caí

ERS-135, no quilômetro 68, em Erechim

– Reparos localizados:

RSC-453, do quilômetro zero ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão

ERS-122, nos quilômetros 91 e 96, em Flores da Cunha

– Limpeza e desobstrução de vala e bueiros:

ERS-130, no quilômetro 80, em Arroio do Meio

– Conservação, roçada e limpeza de margens:

ERS-129, do quilômetro 91 ao 104, entre Vespasiano Corrêa e Encantado

RSC-453, do quilômetro 55 ao 70, entre Teutônia e Westfália

ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia

ERS-239, do quilômetro 26 ao 37, entre Sapiranga e Araricá

ERS-239, do quilômetro 73 ao 88, entre Rolante e Riozinho

ERS-466, do quilômetro zero ao sete, em Canela

ERS-020, do quilômetro 73 ao 81, entre Três Coroas e São Francisco de Paula

ERS-474, do quilômetro 22 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante

ERS-240, do quilômetro zero ao 13, entre São Leopoldo e Portão

ERS-122, do quilômetro zero ao 38, entre Portão e São Vendelino

ERS-040, do quilômetro 11 ao 40, em Viamão

ERS-122, do quilômetro 111 ao 128, em Antônio Prado

RS-135, do quilômetro 33 ao 39, em Sertão

– Tapa-buracos:

ERS-135, em toda a extensão da rodovia

