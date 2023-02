Rio Grande do Sul EGR apresenta balanço da operação Carnaval 2023 nas estradas gaúchas

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Rodovia com maior tráfego foi a ERS-040, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana da Capital ao Litoral Norte Foto: Ediwan Rosa/EGR Rodovia com maior tráfego foi a ERS-040, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana da Capital ao Litoral Norte. (Foto: Ediwan Rosa/EGR) Foto: Ediwan Rosa/EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), por meio da Gerência Operacional (Goper), divulgou nesta quinta-feira (23) o balanço da Operação Carnaval nas rodovias estaduais administradas. Conforme o levantamento, 658,4 mil veículos passaram pelas dez praças de pedágio da EGR entre quinta (16) e quarta-feira (22) – 16,3 mil acima do previsto e 44,7 mil a mais em comparação com o Carnaval do ano passado.

A rodovia com maior tráfego foi a ERS-040, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana da Capital ao Litoral Norte, com 155,6 mil veículos se deslocando pelo pedágio em Viamão. Na ERS-239, que liga a Região Metropolitana da Capital, os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, o Litoral e a Serra, foram 145,7 mil usuários passando pela praça de pedágio, em Campo Bom.

Outra rodovia bastante movimentada foi a ERS-474, entre a ERS-239 e a BR-290, interligando os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte, com 59,3 mil veículos cruzando o pedágio em Santo Antônio da Patrulha.

Serviços de resgate

No âmbito dos serviços de resgate e socorro médico 24 horas por meio das ambulâncias, a Transul Emergências Médicas prestou 22 atendimentos médicos. No mesmo período, houve 95 socorros realizados pelos guinchos. Entre as atividades de maior demanda, destaca-se o atendimento a veículos que apresentaram problemas mecânicos.

Para o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as medidas adotadas pela EGR durante esse período foram fundamentais para receber esse grande fluxo de veículos. “Ações como o fortalecimento das equipes próprias e terceirizadas, assim como o reforço do grupo de trabalho, somada à expertise da EGR, foram essenciais para agilizar o atendimento e auxiliar na mobilidade dos gaúchos”, destacou.

Serviços da EGR nas rodovias:

Serviço de Ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: Em todas as rodovias, a EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.

Tráfego em Tempo Real: Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link https://www.egr.rs.gov.br/em-tempo-real

