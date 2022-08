Acontece Einhell Brasil promove a palestra “Power x-change: soluções sem fio” na Construsul

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

A linha Power X-Change apresenta opções de baterias de várias amperagens Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Einhell Brasil realiza nesta quinta-feira (04), durante a 23ª edição da Construsul, a palestra “Power x-change: soluções sem fio”.

O evento ocorre das 19h30min às 20h30min na sala 201 Oeste, no segundo andar do Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas.

A Einhell Brasil é uma empresa especializada em ferramentas elétricas, manuais e estacionárias, com linhas para serviços profissionais, bricolagem, jardim e cuidados automotivos. Os seus produtos são desenvolvidos na Alemanha.

A linha Power X-Change apresenta opções de baterias de várias amperagens que podem ser usadas em ferramentas e carregadores, de forma combinada. Segundo a empresa, “com a nova tecnologia de íons de lítio, os problemas com cabos e o espaço desperdiçado com inúmeras baterias e carregadores são coisas do passado”.

