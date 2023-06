Rio Grande do Sul El Niño deve trazer chuvas abundantes para o Rio Grande do Sul nos próximos meses

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

As temperaturas mínimas devem ser maiores do que o esperado nos meses de junho e julho Foto: Reprodução

O inverno de 2023 deve apresentar um índice elevado de chuvas e ser menos rigoroso em termos de temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim do Clima elaborado pelo Simagro (Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos), da Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação).

“Nos próximos meses, o evento El Niño favorecerá a ocorrência de precipitações regulares, com altos volumes acumulados ao longo do segundo semestre”, explica o meteorologista e coordenador do Simagro, Flávio Varone.

O boletim também mostra que as temperaturas máximas devem ficar próximas ou ligeiramente acima da média no mês de junho e inferiores nos meses de julho e agosto. As temperaturas mínimas devem ser maiores que o esperado nos meses de junho e julho e serem inferiores à média, na maioria das regiões, no decorrer do mês de agosto.

El Niño

O último evento intenso, similar ao que é esperado este ano, ocorreu entre os anos de 2015 e 2016, causando danos e prejuízos, com cheias e inundações. Em 2015, o trimestre que vai de setembro a novembro foi classificado como extremamente úmido em diversas regiões. O período de dezembro a fevereiro de 2016 apresentou normalidade na maioria das áreas e umidade extrema no Noroeste do Estado.

De acordo com Varone, a ocorrência desse El Niño, com chuvas abundantes nos próximos meses, poderá prejudicar o desenvolvimento da safra de inverno, especialmente no fim do ciclo e durante a colheita, podendo atrasar o início da safra de verão.

Chuvas

Junho: acima da média na maioria dos municípios, com valores próximos da normalidade nos setores Norte e Nordeste.

Julho: acima da normalidade em todas as regiões.

Agosto: chuva acima da média em todo Estado.

Temperaturas máximas

Junho: próximas da média na Metade Leste e com valores acima do normal nas demais regiões.

Julho: abaixo da média na maioria das regiões e próximas da normalidade nos setores Sul e Leste.

Agosto: abaixo da média na maioria das regiões e próximas da normalidade na faixa Leste.

Temperaturas mínimas

Junho: acima da média normal em todas as regiões.

Julho: valores próximos da normalidade no Oeste e no Norte e acima da média histórica nas demais regiões

Agosto: abaixo da média histórica nos setores Oeste e Norte, com valores próximos ou ligeiramente acima da normalidade no restante do Estado.

No Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos é possível obter mais informações sobre o tempo no Estado e as principais previsões.

