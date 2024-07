Mundo “Ele a estuprou”: Joe Biden lê decisão de juiz no caso de abuso sexual de Trump em comício

Entre outros ataques diretos a Trump, Biden chamou o ex-presidente de "perdedor" e "criminoso condenado". Foto: Reprodução

Na sexta-feira (12), o presidente dos Estados Unidos Joe Biden procurou estabelecer contrastes de políticas com o ex-presidente Donald Trump, ligando-o diretamente ao plano conservador conhecido como “Projeto 2025”. Ele atacou Trump de várias maneiras novas, incluindo afirmações explícitas de que Trump estuprou uma mulher. Biden leu de uma decisão judicial contra Trump no caso de difamação de E. Jean Caroll.

“Donald Trump foi considerado responsável por agressão sexual por um juiz que nos disse para não sermos enganados pelo modo como Trump minimiza isso”, disse Biden. “Isso é o que o juiz escreveu, cito, o juiz no caso escreveu ‘A tentativa do Sr. Trump de minimizar o abuso sexual, considerando-a frívola. O Sr. Trump a estuprou.’”

“Essa é a linguagem do juiz, não minha”, acrescentou Biden. “Ele a estuprou. Como muitas pessoas entendem a palavra estupro.”

Entre outros ataques diretos a Trump, Biden chamou o ex-presidente de “perdedor” e “criminoso condenado”. Ele acusou Trump de “passear em seu carrinho de golfe, preenchendo uma cartela antes de bater na bola”, e disse que ele “declarou falência seis vezes”.

“Foi à falência até mesmo dirigindo um cassino”, disse Biden. “Eu não achava que isso fosse possível. O cassino não ganha sempre?”

Biden também destacou os próprios lapsos verbais de Trump – no dia seguinte a Biden mesmo chamar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de “Presidente Putin” e se referir à Vice-Presidente Kamala Harris como “Vice-Presidente Trump”.

“Acho que eles não se lembram que Trump chamou Nikki Haley de ‘Nancy Pelosi’”, disse Biden.

O presidente falou aos apoiadores usando um teleprompter, mas pareceu se desviar do roteiro em vários pontos do discurso.

Campanha

Alguns dos principais doadores democratas disseram ao maior comitê de ação política (super PAC) pró-Biden, o Future Forward, que promessas no valor de aproximadamente 90 milhões de dólares (quase R$ 500 milhões na cotação atual) estão suspensas se o presidente Joe Biden continuar como o candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estado Unidos nas eleições de novembro.

As doações congeladas incluem vários compromissos de oito dígitos, de acordo com as duas pessoas, que falaram sob condição de anonimato ao New York Times devido à sensibilidade da situação. A decisão de reter essas enormes somas de dinheiro é um dos exemplos mais concretos das consequências do fraco desempenho de Biden no debate no final de junho.

O Future Forward se recusou a comentar sobre quaisquer conversas com doadores ou sobre as quantias de dinheiro prometidas que estão sendo retidas. Um assessor comitê disse apenas que o grupo esperava que os contribuintes que haviam suspendido as doações retornassem assim que a atual incerteza sobre a candidatura fosse resolvida.

Separadamente, um doador do grupo descreveu ter sido abordado várias vezes pelo Future Forward desde o debate para fazer uma contribuição, mas disse que ele e seus amigos estavam “adiando”. As duas pessoas informadas sobre as doações congeladas se recusaram a dizer quais doadores individuais estavam retirando os cheques prometidos, que foram estimados em cerca de US$ 90 milhões ou mais.

"Ele a estuprou": Joe Biden lê decisão de juiz no caso de abuso sexual de Trump em comício

