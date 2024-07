Política Em sábado de pesca na Granja do Torto, Lula mostra peixe de 4,5 kg: “Preparar, assar e, depois, comer”

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Lula tirou o sábado de folga após uma semana que começou com viagens ao Paraguai e à Bolívia na segunda. Foto: Reprodução Lula tirou o sábado de folga após uma semana que começou com viagens ao Paraguai e à Bolívia na segunda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o sábado (13) de folga em Brasília para pescar na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República, que fica a cerca de 15 quilômetros do Palácio da Alvorada. Em um vídeo divulgado pela primeira-dama, Janja da Silva, em uma rede social, o petista aparece manuseando uma vara de pesca.

Na sequência, na gravação, Lula afirma que, quando pesca, costuma devolver o peixe para a água, mas que, como conseguiu um “pacu” de 4,5 quilos, desta vez, decidiu assar e comer.

“A minha isca não machuca o peixe porque ela não tem garra, e eu costumo pegar o peixe e soltar. Agora, como esse aqui é um pacu de quatro quilos e meio, eu não posso soltar. Isso aqui eu tenho que levar para casa, limpar, preparar, assar ele, sabe, e depois comer”, disse Lula, que agradeceu a “Deus pela pescaria”.

A Granja do Torto é uma casa de campo da Presidência da República. Lula mora com a primeira-dama na residência oficial do Palácio da Alvorada, porém utiliza a Granja aos fins de semana para momentos de descanso ou encontros com aliados. Ele também frequentava o local nos dois mandatos anteriores como presidente.

Lula tirou o sábado de folga após uma semana que começou com viagens ao Paraguai e à Bolívia na segunda (8) e na terça-feira (9). Em Assunção, o presidente participou da reunião de cúpula do Mercosul, de onde seguiu para Santa Cruz de La Sierra para se encontrar com o presidente boliviano Luis Arce, duas semanas após uma tentativa de golpe no país vizinho.

Durante a reunião de cúpula do Mercosul, em Assunção, capital do Paraguai, Lula disse que “não há atalhos para a democracia”, ao mencionar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro no Brasil e a tentativa de golpe na Bolívia.

Em contraponto, o presidente brasileiro afirmou que é preciso estar vigilantes para o que chamou de “falsos democratas”. Lula atribuiu a manutenção da democracia na Bolívia à firmeza do governo boliviano, à mobilização do povo, e ao rechaço da comunidade internacional.

“O Mercosul permaneceu mais uma vez unido em defesa da plena vigência do Estado de Direito consagrado no Protocolo de Ushuaia. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstram que não há atalhos à democracia em nossa região, mas é preciso permanecer vigilantes. Falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las à serviço de interesses reacionários”, afirmou Lula.

“Democracia e desenvolvimento andam lado a lado. Os bons economistas sabem que o livre mercado não é uma panaceia para humanidade”, prosseguiu o presidente. O bloco sul-americano é composto por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai e deve formalizar a entrada da Bolívia. Ao fim da reunião, o Uruguai assume o comando semestral do grupo

Durante a semana, Lula também teve reuniões com ministros, anunciou investimentos para catadores e recebeu atletas olímpicos e paralímpicos que participarão dos Jogos de Paris.

Em sábado de pesca na Granja do Torto, Lula mostra peixe de 4,5 kg: "Preparar, assar e, depois, comer"

