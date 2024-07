Esporte Saiba quantos e quais países estão participando da Olimpíada

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, acontecerão 319 eventos de 28 esportes diferentes. Foto: iStock/Delpixart Ao todo, acontecerão 319 eventos de 28 esportes diferentes. (Foto: iStock/Delpixart) Foto: iStock/Delpixart

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 26 de julho a 11 de agosto, mais de 10 mil atletas estarão competindo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesse período, acontecerão 319 eventos de 28 esportes diferentes, porém, a programação está sujeita às mudanças de acordo com a aprovação do Comitê Olímpico Internacional. Nesta edição, as Olimpíadas contarão com uma modalidade nova: o breakdance, que foi incluído com a intenção de tornar os jogos cada vez mais urbanos e conectados com a geração atual.

As Olimpíadas de Paris também contarão com esportes que, apesar de recém incluídos, fizeram sucesso nas Olimpíadas de 2021, em Tóquio: o surfe e o skate estão inclusos no programa olímpico.

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), não há países participando dos Jogos Olímpicos, mas atletas de Comitês Olímpicos Nacionais (CONs). De acordo com o COI, o papel dos Comitês Nacionais é “garantir a representação de seus respectivos países nos Jogos Olímpicos, enviando competidores e oficiais, bem como promover os princípios e valores fundamentais do Olimpismo em seus países, em particular nas áreas de esporte e educação”.

Apesar de representarem estados-nações, os Comitês Olímpicos não são necessariamente países, já que, no caso da China, por exemplo, há a presença dos Comitês Taipé Chinês (que representa Taiwan e também está cadastrado como República da China), Hong Kong China e República Popular da China.

Outro caso é o da Associação Olímpica Britânica (BOA) que inclui a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte. No Brasil, o único comitê é o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Ao todo, nos Jogos Olímpicos de Paris serão cerca de 10.500 atletas de 206 CONs competindo, segundo o COI.

Criadas em Atenas, na Grécia, por volta do ano 1896, as Olimpíadas — nome como os os Jogos Olímpicos de Verão — são conhecidos — foram disputadas pela última vez em Tóquio, no Japão, em 2021, durante a pandemia. Esse ano, os jogos serão disputados em Paris, na França, marcando a terceira vez que a capital francesa é a sede da disputa: a cidade já sediou os jogos em 1924, 100 anos antes das Olimpíadas 2024, e em 1900, ano que marcou a segunda edição dos Jogos Olímpicos.

A Rússia e a Bielorrússia são duas nações que não terão imagem associada aos Jogos Olímpicos, devido aos episódios envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. O COI proibiu o Comitê Olímpico Russo de participar dos Jogos de Paris.

No entanto, não chegou a bloquear a participação de atletas russos – algo que o COI fez no passado, em casos como o do apartheid na África do Sul. Alguns atletas russos poderão participar em Paris, mas como neutros, sem a bandeira russa ou o hino nacional.

Uma curiosidade é que as Olimpíadas 2024 em Paris contarão com número igual de atletas do sexo masculino e atletas do sexo feminino disputando — ou seja, disputarão 5.250 atletas de cada sexo. Os locais onde os jogos das Olimpíadas de Paris serão realizados se dividem entre o centro da cidade e a sua região metropolitana.

Durante os jogos, famosos pontos turísticos de Paris serão cenários para disputas esportivas: a Torre Eiffel será palco dos jogos de vôlei de praia, a Champ de Mars sediará lutas, os jardins do Palácio de Versalhes receberão disputas de hipismo, pentatlo moderno e de ciclismo de estrada, entre outros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/saiba-quantos-e-quais-paises-estao-participando-da-olimpiada/

Saiba quantos e quais países estão participando da Olimpíada

2024-07-13