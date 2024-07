Política Segurança de Lula já derrubou 13 drones em eventos com o presidente só neste ano

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Com as eleições, o GSI deve redobrar as atenções com o uso de drones nos eventos em que o presidente marcar presença. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Com as eleições, o GSI deve redobrar as atenções com o uso de drones nos eventos em que o presidente marcar presença. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República interceptou 13 drones em eventos dos quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste ano. O caso mais recente de derrubada de drone pelo GSI aconteceu na última sexta-feira (5), em Diadema (SP). Lula visitou as obras do Quarteirão da Educação.

O evento que mais teve drones derrubados foi a Caminhada do Dois de Julho, em Salvador (BA). Três aeronaves foram interceptadas no ato que marcou a celebração de Independência do Brasil na Bahia. O GSI é responsável pela segurança do presidente. Os drones abatidos não estavam cadastrados para serem utilizados nos eventos. Para garantir que nenhum drone sem identificação represente algum tipo de ameaça ao presidente, o GSI os intercepta.

Lula deve intensificar a agenda de viagens pelo País no segundo semestre devido às eleições municipais. Com isso, o GSI deve redobrar as atenções com o uso de drones nos eventos em que o presidente marcar presença. A popularização do uso de drones aumenta a percepção de riscos dos agentes que lidam com segurança. O GSI informa que acompanha a evolução tecnológica, obtendo equipamentos atualizados e capacitando constantemente seus agentes, mantendo-os preparados para todo tipo de eventualidade.

Em um ano e meio, 14 agentes do GSI atuaram na operação do equipamento antidrone. O instrumento invade a frequência de comunicação de drones suspeitos e consegue estabelecer o controle do dispositivo. A partir deste momento, a aeronave pode retornar a seu dono ou ser derrubada.

Antes do início da campanha eleitoral, em junho de 2022, um drone sobrevoou o local onde aconteceria um evento do PT em Uberlândia, Minas Gerais, despejando um “líquido de mau cheiro” sobre apoiadores de Lula, à época pré-candidato à Presidência.

Na posse, em 1º de janeiro de 2023, um drone foi abatido na Esplanada dos Ministérios. O então ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou na ocasião que se tratou de uma medida de cuidado. “Não há certeza de que era um ato hostil. Foi uma atitude mais de precaução.” Na oportunidade, um agente da Polícia Federal usou um dispositivo antidrone para cortar o sinal de um aparelho que invadiu o espaço aéreo da Esplanada. A arma, que parece ter saído de um filme de ficção científica, funciona emitindo uma frequência que interrompe a comunicação entre o drone e o quem estava no controle. O sistema antidrone é mais comumente usado em presídios, como forma de evitar a entrada de drogas e celulares para os presos.

Segurança de Lula já derrubou 13 drones em eventos com o presidente só neste ano

2024-07-13