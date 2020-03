Grêmio “Ele está pedindo muito menos do que ganharia no Athletico”, afirma empresário de Ferreira sobre impasse contratual com o Grêmio

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Atacante está afastado das atividades do grupo principal Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O empresário do atacante Ferreira, Pablo Bueno deu detalhes sobre a situação de renovação contratual junto ao Grêmio. Por conta de impasse nos valores, o jogador está treinado em separado e ficou de fora da lista de inscritos da Copa Libertadores.

Com contrato até junho de 2021, o jogador foi procurado para uma aplicação de vínculo. Contudo, a oferta de valor não agradou ao staff do atleta, que faz a pedida de R$ 50 mil, conforme revelado em entrevista exclusiva à Rádio Grenal.

A cifra é menor do que foi oferecido pelo Athletico-PR, clube que demonstrou interesse em contar com o futebol do jovem de 22 anos. Houve recusa pela proposta do Furacão, que se depôs a pagar R$ 5 milhões na negociação que envolveria mais o acréscimo de luvas e o pagamento mensal de R$ 160 mensais.

“Ele renovou ano passado pelo mesmo valor, sem luvas. Prometeram valorização quando confirmasse no profissional. Agora, ofereceram R$35 mil. Ele tem proposta pra ganhar 5 vezes mais. Ele está pedindo muito menos do que ganharia no Athletico”, declarou Pablo Bueno à Rádio Grenal.

Pablo Bueno afirmou que ainda aguarda uma posição do Grêmio.

Grêmio fala em resguardo até a resolução da renovação

Antes da partida contra o Juventude, no sábado, o presidente Romildo Bolzan afirmou que a tentativa de renovação era também pela valorização do atleta. Enquanto o assunto não fosse resolvido, o clube optou por um resguardo ao Ferreira.

“A gente antecipou a tratativa de renovação do contrato porque queremos valorizar o jogador. Não foi possível chegar neste acerto. Com isso, o Grêmio resolveu resguardá-lo. É uma grande perspectiva. Mas ainda não é um Matheus, um Luan, um Jean Pyerre. Tinha tudo para ser, ainda não foi”, afirmou o mandatário gremista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio

Deixe seu comentário