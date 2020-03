Grêmio O Grêmio já está na Colômbia para a estreia contra o América de Cali na Libertadores

1 de março de 2020

Geromel é recebido por torcedores na Colômbia. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O tricolor estreia na terça-feira na Libertadores às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Pascual Guerrero contra o América de Cali. Além de Grêmio e América, Universidad Católica e Internacional completam o Grupo E. O grupo tricolor desembarcou na tarde do domingo (1) com as presenças de Everton e Matheus Henrique, desfalques na vitória sobre o Juventude. A dupla não treina desde a última quarta, mas deve estar pronta para o confronto.

Vinte e quatro jogadores estão concentrados no hotel Spiwak Chipichape, no Centro de Cali. O time para a estreia será definido em um único trabalho, na tarde desta segunda-feira, na casa do rival do América, o Deportivo Cali. O técnico Renato Portaluppi tem opções, após a goleada de 3 a 0 sobre o Juventude – e dúvidas quanto às utilizações de Everton e Matheus Henrique. Pepê e Thiago Neves podem permanecer na equipe, caso os dois selecionáveis desfalquem.

Torcedores do Grêmio que se deslocaram a Cali para a estreia do Tricolor na Conmebol Libertadores podem comprar as entradas para o jogo a partir desta segunda-feira. Os ingressos estarão à venda entre a segunda e a terça-feira, das 10 às 19 horas, na loja do América de Cali – situada no BBVA Holguines Trade Center.

Cada entrada custa 130 mil pesos colombianos, valor que equivale a aproximadamente 200 reais, dependendo da cotação da moeda brasileira em cada casa de câmbio. O setor destinado aos gremistas será a Tribuna Ocidental, no terceiro piso.

