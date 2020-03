Grêmio Everton e Matheus Henrique passarão por ‘teste’ antes de partida na Colômbia

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Ambos sofreram problema no tornozelo Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam treino durante a tarde desta quarta-feira, na preparação para o Campeonato Gaucho 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Titulares do time de Renato Portaluppi, Everton e Matheus Henrique ainda geram preocupação tendo em vista a estreia na Copa Libertadores. A dupla, que está na Colômbia, passará por teste antes do enfrentamento contra o América de Cali. Ambos vêm de problema no tornozelo.

Após a partida contra o Juventude, na Arena, quando os atletas foram preservados, o técnico Renato explicou que se a partida fosse em carácter decisivo, escalaria os dois. Everton e Matheus Henrique seguiram em tratamento e dependem da presença no treino desta segunda-feira, na Colômbia, para confirmar a presença.

“São dois jogadores que estavam com problemas. Se hoje fosse uma decisão de campeonato, talvez eu colocaria eles em campo. Mas como eu sempre falo, temos um grupo bom, procuramos poupá-los. (Eles) fizeram tratamentos, treinaram. Espero que eles tenham condições de jogar. Quem me dará a resposta são eles”, explicou o técnico do Grêmio.

O teste para a dupla acontece nesta tarde, no treino que ocorre com portões fechados. A estreia na fase de grupos ocorre nesta terça-feira, às 21h15 (de Brasília), no estádio Olímpico Pascual Guerrero.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

