Celebridades “Ele queria ser famoso. A hora dele chegou”, diz ex de Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)

Em uma entrevista exclusiva ao “A Tarde é Sua”, Givanildo Pereira, que recentemente foi apontado como o verdadeiro amor de Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, deu detalhes sobre o seu relacionamento de um ano e meio com o modelo.

“A relação foi meio turbulenta no início, mas foi bom enquanto durou”, disse Givanildo, que também revelou que o modelo era muito ciumento e isso ocasionou o fim do relacionamento.

Givanildo afirmou que a mãe de Tiago não aprovava o namoro, por isso eles se encontravam escondido com a ajuda de amigos. Além disso, ele falou que o modelo chegou a entrar em depressão após o término.

Em seguida, Givanildo comentou brevemente sobre o namoro de Tiago Ramos com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves: “Ele queria ser famoso, pronto. A hora dele chegou agora”

Ao final, o repórter Bruno Tálamo, do “A Tarde é Sua”, questionou Givanildo sobre uma possível reconciliação com Tiago Ramos. Ele disse que “isso é coisa do passado”, mas ressaltou que “um verdadeiro amor ninguém esquece”.

