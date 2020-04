Celebridades MC Rebecca mostra corpão em clique na piscina e internautas se empolgam: “Elas que lutem”

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Funkeira posou sensual durante banho de piscina.(Foto: Reprodução/Instagram)

Em quarentena devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), MC Rebecca usou o Instagram nesta sexta-feira (24) para compartilhar uma foto em que aparece se refrescado na piscina. Na imagem, a funkeira de 21 anos, que está prestes a lançar o hit “Tô Presa em Casa”, posou de biquíni acompanhada de uma taça de vinho.

Nos comentários da publicação, os seguidores, para variar, teceram muitos elogios à cantora carioca. “Perfeita de qualquer jeito”, afirmou um.“Rainha”, exaltou outra. “Princesa perfeita”, destacou um terceiro.

Recentemente, Rebecca gerou comentários nas redes sociais após compartilhar uma foto em que exibe algumas estrias pelo corpo. “Publiquei sabendo que algumas pessoas iriam falar sobre as estrias e que eu teria de encarar críticas e elogios. Ou os dois, como está acontecendo. Mas eu não me importo porque já passou da hora das pessoas naturalizarem as estrias, as celulites, as rugas… é normal! Somos humanos, não robôs”, contou em entrevista ao jornal “O Globo”.

