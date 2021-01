Pence já deu indícios de que poderia romper com a estratégia de Trump quando, por meio do Departamento de Justiça, contestou uma ação de republicanos do Texas que pedia que ele, como presidente do Senado, tivesse poderes para decidir se os votos do Colégio Eleitoral seriam válidos ou não. O vice também já avisou ao presidente que não tem o poder de mudar o resultado da decisão desse colegiado indireto, que se reuniu em 14 de dezembro e confirmou a vitória de Biden por 306 votos a 232.

Ainda assim, Pence assume uma posição ambígua ao tentar evidenciar sua lealdade a Trump. Em um evento na segunda, também na Geórgia, prometeu que na quarta-feira os republicanos “terão seu dia no Congresso”, sem entrar em maiores detalhes. Depois que 11 senadores e 140 deputados de seu partido anunciaram que vão levantar objeções no Congresso à vitória de Biden, ele disse que esses esforços “são bem-vindos”.

Controle do Senado

Trump e Pence estiveram na Geórgia em eventos para endossar a candidatura de dois republicanos, Kelly Loeffler e David Perdue, que tentavam a reeleição ao Senado pelo Estado nas eleições desta terça. No comício em Dalton, no entanto, o presidente falou mais de si do que dos candidatos, afirmando que ele teria vencido a corrida presidencial e voltando a alegar, sem provas, que teria ocorrido uma fraude eleitoral.