A expectativa de que o Partido Democrata conseguiria a maioria no Senado também foi colocada em xeque. Com poucas cadeiras ainda sem resultado confirmado, a única esperança do partido é vencer em janeiro duas disputas de segundo turno na Geórgia, Estado tradicionalmente republicano, apesar de Joe Biden aparecer à frente na apuração da eleição presidencial.

A base eleitoral fiel e o apoio de quase metade do país devem fazer com que, mesmo fora da Casa Branca, Trump continue sendo um líder influente no Partido Republicano.

“Mesmo perdendo, será uma forte influência sobre os americanos e o futuro do Partido Republicano daqui para a frente”, afirma Gest, que é autor do livro The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality (“A Nova Minoria: Política da Classe Trabalhadora Branca em uma Era de Imigração e Desigualdade”, em tradução livre).