Em 10 de novembro de 2019, Evo renunciou à presidência, depois de ter sido pressionado por militares. Ele enfrentava pressão por causa de uma reeleição, que foi contestada pela oposição e pela Organização dos Estados Americanos (OEA).

De volta ao país, Evo pretende fazer uma caravana com 800 carros que percorrerá mais de mil quilômetros do sul boliviano até a zona de produção de folhas de coca, em Cochabamba, onde iniciou sua carreira política.

“Este é um retorno triunfante. Evo Morales é um líder indiscutível em nível mundial”, disse à agência AFP Huelvi Mamani, um dos encarregados da segurança do evento de boas-vindas em Villazón.

Argentina

Refugiado na Argentina desde dezembro do ano passado, Evo viajou no domingo (8) para a cidade de La Quiaca, na província argentina de Jujuy, na fronteira com a Bolívia.

Antes de Evo deixar a Argentina, ele e o presidente Alberto Fernandéz se encontraram em um jantar.

Morales renunciou à Presidência em 10 de novembro de 2019. No dia seguinte, viajou para o México e, semanas depois, em dezembro, refugiou-se na Argentina.

Trajetória

Foi na região de Cochabamba que Evo despontou como líder dos “cocaleros” (produtores da folha de coca), na década de 1980. Nessas áreas rurais, há muitos grafites com a frase “Volte Evo” nas fachadas das casas de tijolos.

A Bolívia é um dos países da América Latina com maior população indígena, correspondente a 41% de seus 11,5 milhões de habitantes. Destes, 34,6% vivem na pobreza, e 12,9%, na pobreza extrema.