Rio Grande do Sul Eleição para o Conselho Tutelar de Capão da Canoa ocorre no próximo domingo

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

São 11 candidatos que concorrem a 5 vagas para titular e mais 5 suplentes, que tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2024

O COMDICA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) vem organizando Processo de Escolha em data unificada para membros do Conselho Tutelar em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho. E no próximo domingo, dia 1º de outubro será o dia de votação.

São 11 candidatos que concorrem a 5 vagas para titular e mais 5 suplentes, que tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2024. Sua participação é de vital importância para que nossas crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos.

Na Casa de Cultura Érico Veríssimo votam os eleitores dos seguintes locais:

CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO

CCFC – CAPÃO DA CANOA FUTEBOL CLUBE

E.M.E.F. IGLESIAS MINOSSO RIBEIRO

E.M.E.F. LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE

E.M.E.F. MOACYR DE ARAÚJO PIRES

E.M.E.F. MÁRIO CURTINOVE

E.M.E.F. PROF. IRACEMA VIZZOTTO

E.M.E.F. PRUDENTE DE MORAIS

E.M.E.I. MUNDO NOVO

ESCOLA CAPÃO NOVO

ESCOLA EMÍLIO TARRAGO ASSUMPÇÃO

SACC – SOCIEDADE AMIGOS DO CAPÃO DA CANOA

SALÃO LUTERANO

Na Escola Estatual Luiz Moschetti votam os eleitores dos seguintes locais:

E.M.E.F. CÍCERO DA SILVA BROGNI

E.M.E.F. LEOPOLDINA VERAS DA SILVEIRA

E.M.E.F. MANOEL MEDEIROS FERNANDES

E.M.E.F. PREFEITO JORGE DARIVA

E.M.E.I. MARIETA FERREIRA LESSA

ESCOLA LUIZ MOSCHETTI

INSTITUTO DIVINA PROVIDÊNCIA

INSTITUTO RIACHUELO

A eleição inicia as 9h e encerra as 17h e é fiscalizada pela Comissão Especial Eleitoral do COMDICA e pelo Ministério Público Estadual. Poderão votar eleitores em dia com a justiça eleitoral e que fizeram ou transferiram seu título até o dia 3 de julho deste ano.

