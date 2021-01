Mundo Eleição para senador na Geórgia define se Joe Biden terá maioria na Casa

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Os Estados Unidos acompanham atentamente o resultado do segundo turno das eleições para senador na Geórgia, realizado nesta terça-feira (05). A votação dirá se o presidente eleito, Joe Biden, terá caminho livre para aprovar leis e projetos no Congresso ou se a Casa Branca encontrará no Senado uma barreira.

O Partido Democrata, de Biden, tem 48 cadeiras no Senado. Já o Partido Republicano, de Donald Trump, ocupa 50 assentos. Há duas vagas em jogo. Portanto, se os republicanos vencerem apenas uma das disputas, o presidente eleito terá minoria ao tomar posse em 20 de janeiro.

Por outro lado, caso os democratas vençam as duas vagas em jogo, haverá um empate no número de assentos do Senado. Nesse caso, o voto de minerva é do vice-presidente dos EUA – ou seja, a partir de 20 de janeiro, a democrata Kamala Harris.

Um cenário de vitória democrata em ambas as votações daria a Joe Biden a maioria no Congresso dos EUA – o partido do novo governo já ocupa a maior parte dos assentos na Câmara e passaria a ser majoritário também no Senado.

Por isso, tanto Biden quanto Trump se engajaram publicamente na campanha dos candidatos ao Senado pela Geórgia. Os dois viajaram ao estado para compromissos das candidaturas. Os comitês centrais tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata também se dedicam quase integralmente à votação do estado.

As duas vagas em disputa são as seguintes: David Perdue (republicano, atual senador) x Jon Ossoff (democrata). Kelly Loeffler (republicana, atual senadora) x Raphael Warnock (democrata). O segundo turno ocorrerá porque, na votação de novembro, nenhum deles obteve mais de 50% dos votos.

