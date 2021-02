Política Eleição que define ocupantes de cargos da Mesa Diretora da Câmara é adiada

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

A votação já havia sido adiada após a eleição do presidente Arthur Lira (PP-AL). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A votação já havia sido adiada após a eleição do presidente Arthur Lira (PP-AL). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados adiou para quarta-feira (3), às 10h, a eleição dos deputados que ocuparão cargos na Mesa Diretora. A votação já havia sido adiada após a eleição do presidente Arthur Lira (PP-AL) e de um impasse em torno da distribuição das cadeiras entre os partidos. Segundo Lira, um acordo estaria sendo construído.

O parlamentar é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e foi eleito presidente da Câmara em primeiro turno, com 302 votos. Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), obteve 145 votos.

Lira diz que o bloco do principal adversário foi formalizado após o prazo estipulado e por isso não poderia ser considerado para fins do cálculo da partilha dos cargos na mesa diretora.

O grupo de Baleia Rossi argumenta que um problema no sistema eletrônico da Câmara atrasou a apresentação dos documentos em alguns minutos.

A Mesa Diretora tem mais dez cargos, além da presidência, com dois vice-presidentes, quatro secretários titulares e quatro suplentes. As cadeiras são divididas conforme o tamanho dos blocos ou partidos e a estrutura é responsável pela gestão administrativa da Câmara e algumas medidas políticas, como o encaminhamento de representações contra deputados.

Entre as possibilidades está a de que o grupo do presidente da Câmara recém-eleito, Arthur Lira (PP-AL), fique com quatro vagas titulares, e que os demais partidos, que apoiaram Baleia Rossi (MDB-SP) ocupem duas vagas como titulares.

Se for confirmada essa possibilidade, a Mesa Diretora deve ser definida na reunião de líderes, aliados de Lira ocupariam a 1ª vice-presidência e a 1ª, 2ª e 4ª secretarias. As legendas pró-Baleia ficariam com a 2ª vice-presidência e a 3ª secretaria.

