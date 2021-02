Economia Indústria moveleira no Rio Grande do Sul cresce 9,1% no faturamento acumulado de 2020 em comparação a 2019

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Setor totalizou 36.066 empregos diretos em 2020. Foto: Movergs/Divulgação Setor totalizou 36.066 empregos diretos em 2020. (Foto: Movergs/Divulgação) Foto: Movergs/Divulgação

O Rio Grande do Sul obteve um crescimento nominal no faturamento acumulado da indústria moveleira, em 2020, de 9,1%, no comparativo a 2019, representando R$ 8,22 bilhões. Os dados foram compilados e apurados por Sindmóveis/Movergs, com base no Sefaz/RS, demonstrando a retomada iniciada no segundo semestre do ano passado, apesar de que as perdas decorrentes da pandemia ainda não foram totalmente recuperadas.

“A alta dos custos e a falta de matérias-primas e insumos, provocadas pela desestruturação da cadeia produtiva e forte desvalorização cambial, constituem entre os principais motivos por esse cenário”, argumenta Eduardo Santarossa, da área de Inteligência Comercial do Sindmóveis/Movergs, em Bento Gonçalves.

Na análise de empregos, o Estado sinalizou uma variação de 4,0% em relação ao início de 2020, encerrando em dezembro com um saldo positivo de 1.340 empregos. O fechamento do ano totalizou com 36.066 empregos diretos. Já os números nacionais apontam variação de 4,2% em comparação ao começo de 2020, fechando dezembro com saldo positivo de 9.675 empregos. Ao final do ano passado, foram contabilizados 241.727 empregos diretos.

O panorama do crescimento na geração de empregos pela indústria moveleira, mesmo frente à crise econômica, supera a média das indústrias de transformação no RS e no Brasil, inclusive nos patamares pré-crise.

“No terceiro trimestre, o segmento retomou os níveis de empregos registrados antes da pandemia, consolidando a recuperação no último trimestre e fechando 2020 aquecido, com a criação de postos de trabalho”, observa Rogério Francio, presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs).

O ritmo é praticamente similar em Bento Gonçalves, município responsável por 27,2% do faturamento do Estado, tendo atingido um crescimento nominal de 10,9% em 2020 sobre 2019. Esse percentual equivale a R$ 2,23 bilhões.

