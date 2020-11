Política Eleições 2020: Usuários relatam instabilidade no aplicativo e-Título

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Secretário de tecnologia da informação do TRE-RS ressalta que não há relação com o sistema de apuração dos votos Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Eleitores têm relatado, neste domingo (15), instabilidade no aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral. Segundo o secretário de tecnologia da informação do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), Daniel Wobeto, há “sobrecarga” do sistema.

Neste dia de votação, o eleitor que estiver fora do município em que vota pode justificar a ausência por meio do e-Título – disponível para download na Google Play Store e na Apple Store. O app, contudo, faz uso do sistema de georreferenciamento e só libera a justificativa se confirmar que o usuário está mesmo fora de seu domicílio eleitoral.

Essa opção estará disponível apenas neste domingo, no horário de votação (das 7h às 17h). A justificativa também pode ser feita pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), além de presencialmente em qualquer local de votação.

Depois da votação

O eleitor que não explicar a ausência nos dias de votação deve ir pessoalmente, em até 60 dias (contados desde a data de cada turno), a qualquer cartório eleitoral e levar o requerimento de justificativa pós-eleitoral preenchido. O processo também pode ser feito pela internet, por meio do Sistema Justifica ou no aplicativo e-Título.

A justificativa vale apenas para o turno ao qual o eleitor não compareceu. Se o cidadão não votar no primeiro e no segundo turnos, terá de justificar a ausência em cada um dos turnos.

