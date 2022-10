Política Eleições 2022: Quase 80% dos brasileiros receberam fake news pelas redes sociais

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

A maior parte dos eleitores não acredita que essas plataformas são fontes confiáveis de informações. (Foto: Reprodução)

Um estudo da empresa de cibersegurança Avast mostrou que 79% dos brasileiros tiveram contato com alguma notícia falsa sobre as eleições pelas redes sociais. A maior parte dos eleitores, 57%, não acredita ou não tem certeza se essas plataformas são fontes confiáveis de informações. Outros 86% acreditam que as redes sociais devem ser responsáveis por remover notícias falsas.

Entre os entrevistados, 21% disseram que já se depararam com notícias falsas nas redes sociais, mas nunca tiveram o interesse em denunciá-las. Em relação a notícias compartilhadas nas redes sociais, 36% disseram que sempre verificam fatos específicos em diferentes fontes. Outros 30% disseram que fazem essas verificações com frequência, enquanto outros 23% dizem que fazem isso às vezes.

Apenas 7% disseram que raramente verificam o que vêem na internet em outras fontes informações que viram nas redes sociais, enquanto apenas 3% assumiram que nunca o fazem. Porém, essas informações contradizem a realidade, já que se a checagem de fatos fosse algo tão enraizado assim, o compartilhamento de notícias falsas não seria um problema tão sério.

“Um alto nível de conscientização sobre fake news é essencial na sociedade para combatê-las, pois quem começa a consumir sites de notícias com informações falsas pode entrar cada vez mais em um turbilhão de fake news”, diz o Diretor Regional para a América Latina da Avast, Javier Rincón, acrescentando que “37% dos brasileiros concordam que as notícias e os comentários nas mídias sociais podem influenciar a decisão do voto”.

Fontes confiáveis

A pesquisa também apontou quais são as fontes usadas pelos brasileiros para obterem informações, além de quais são consideradas mais ou menos confiáveis. A conclusão foi de que esses locais não são os mesmos usados pelos eleitores para obter notícias sobre as eleições. O contato com a família foi eleito como a fonte de informações mais confiável sobre o pleito. Embora seja usado por somente 36% das pessoas, 74% consideram que esse é o melhor lugar para se informar.

A fonte mais usada pelos eleitores brasileiros para obter informações sobre as eleições é a TV, que é utilizada por 74% dos eleitores. No entanto, apenas 72% acreditam que é um meio confiável para se informar sobre política. O rádio, por sua vez, é usado por apenas 34%, mas conta com a confiança de 70%. As redes sociais, no entanto, são usadas por 56%, mas são confiáveis para apenas 43%.

