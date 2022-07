Tecnologia Eleições 2022: Twitter terá emojis especiais e chatbot para tirar dúvidas

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Twitter revela três emojis para tweets sobre as Eleições de 2022; rede social lança aba com informações relacionadas ao processo eleitoral. Foto: Reprodução. Twitter revela três emojis para tweets sobre as Eleições de 2022; rede social lança aba com informações relacionadas ao processo eleitoral. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Twitter está preparando o terreno para as Eleições 2022. Nesta quarta-feira (20), a rede social anunciou um pacote de emojis especiais sobre o processo eleitoral e um chatbot para tirar dúvidas relacionadas às eleições e política no geral. A plataforma também ganhou uma aba para destacar conteúdos que falem sobre o pleito.

Os emojis da rede social pretendem estimular conversas sobre o assunto. Ao todo, a plataforma criou três figurinhas que serão habilitadas durante períodos específicos das eleições. E o uso é simples: basta usar uma das hashtags selecionadas pela própria plataforma, publicar e pronto, a figurinha aparecerá no tweet.

O primeiro sticker, conhecido como “Conversa”, deve estar disponível entre esta quarta e 10 de outubro ou até 10 de novembro, a depender dos resultados. Ao usá-lo, os tweets ganham um emoji para apontar uma conversa sobre o pleito. A figurinha é acionada com três hashtags: #Eleições2022, #VoteConsciente e #ProjetoEleição.

O emoji “Debates” funcionará no período de debates dos candidatos, entre 1º de agosto e 30 de setembro de 2022. Através dele, os usuários terão um sinalizador para indicar se uma publicação está relacionada às conferências para apresentar as propostas dos candidatos. A figurinha pode ser usada com quatro termos diferentes: #DebatesBR, #DebatesBrasil, #DebateBR e #DebateBrasil.

O Twitter ainda preparou uma figurinha para estimular o voto. Trata-se do emoji “Participação”, que mostra o famoso botão verde “Confirma” das urnas eleitorais para finalizar o processo de votação. O sticker estará disponível entre 1º e 3 de outubro, no primeiro turno, e entre 29 de outubro e 1º de novembro, no segundo turno, através das seguintes tags: #EuVotei, #CONFIRMA e #BoraVotar.

Chatbox

Outra novidade gira em torno de um chatbot para tirar dúvidas sobre o processo eleitoral e política em geral, além de ensinar a identificar notícias falsas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a rede social e a ONG Politize, que trabalha com educação política. A ferramenta estará disponível aos usuários a partir de agosto de 2022.

A rede social também lançará, em agosto, uma campanha educativa própria para dar dicas sobre as suas próprias regras e oferecer recursos de alfabetização midiática.

Twitter ganha aba com informações sobre Eleições 2022

Outra novidade fica por uma nova área disponível na guia Explorar. Através dela, os usuários poderão usar a aba “Eleições 2022” para conferir conteúdos relacionados ao processo eleitoral. A novidade contará com curadorias feitas pelo Twitter a fim de facilitar o acesso a informações de qualidade e confiáveis sobre as eleições.

Além de Moments, outros tipos de conteúdos serão exibidos na aba. É o caso de vídeos ao vivo e canais de voz (Spaces) com debates. Os usuários ainda terão uma lista com contas confiáveis, incluindo perfis de jornalistas, jornais, analistas e especialistas, ao seu dispor e informações de utilidade pública em maior destaque.

Um recurso interessante fica pela possibilidade de ver conteúdos específico para alguns Estados. Assim, será possível filtrar informações sobre um único lugar. Confira as regiões que serão contempladas:

Amazonas;

Bahia;

Ceará;

Goiás;

Minas Gerais;

Paraná;

Pernambuco;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

São Paulo.

Os usuários também contarão com gráficos que apresentarão dados das conversas ao redor da hashtag #Eleições2022. Segundo o Twitter, estas informações serão atualizadas semanalmente e exibirão os assuntos mais comentados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia