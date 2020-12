Inter Eleições Coloradas: Inter não tentará cassação da liminar da chapa José Aquino Flores

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

O departamento jurídico do Inter não entrará com ação para derrubar a liminar que recolocou a chapa 3 (Reage Inter) na disputa eleitoral para o Conselho Deliberativo e o Conselho de Gestão. As eleições estão marcadas para essa terça-feira (15). Segundo a reportagem da Rádio Grenal, não haverá interferência no pleito por meio do clube.

Nos últimos dias, a eleição colorada teve reviravoltas. A Chapa 3, do candidato José Aquino Flores sofreu impugnação por decisão da Comissão Eleitoral do Inter. O retorno ao pleito aconteceu com liminar na Justiça Comum.

Portanto, a disputa será entre Alessandro Barcellos, da chapa 5 e José Aquino Flores da chapa 3. A decisão escolherá a gestão para os próximos 3 anos. Mais de 65 mil sócios podem participar do pleito, cuja votação será totalmente pela internet.

