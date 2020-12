Inter Rodinei recebe terceiro cartão amarelo e vira desfalque para partida contra o Palmeiras

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

De virada, o Inter venceu o Botafogo no último sábado (12), no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, já teve desfalque para a partida do próximo final de semana: Rodinei.

O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Palmeiras, no próximo sábado (19), no Beira-Rio, pela 26 rodada. Heitor será o substituto do jogador. Já que, ainda na partida contra o Botafogo, Heitor entrou no lugar de Rodinei durante a segunda etapa.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Rodinei deu uma forte entrada em Werley, levando o amarelo. Já amarelado e em lance polêmico, Rodinei colocou a mão na bola para evitar um passe botafoguense. Na ocasião, no entanto, escapou do segundo amarelo e a expulsão.

Com a vitória sobre a equipe carioca, o Inter chegou aos 41 pontos e assumiu a 5ª posição na tabela.

