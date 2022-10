Grêmio Eleições do Grêmio: chapa de Alberto Guerra entra com pedido de impugnação contra chapa de Odorico Roman

28 de outubro de 2022

Foto: Grêmio/Reprodução

As eleições do Grêmio estão se aproximando e o assunto começa a ficar mais quente. No início da tarde desta sexta-feira (28), a informação que a chapa 2 de Alberto Guerra, entrou com pedido de impugnação contra a chapa adversária, a chapa 1 de Odorico Roman. Segundo a coordenação da chapa 2, ocorreu violação de dados de sócios do Grêmio por parte dos adversários.

A chapa de Odorico, alegou que dezenas de sócios foram adicionados em grupos de WhasApp. Nas mensagens, teriam sido feitos convites para associados se reunissem para assistir ao jogo do Grêmio que acontece nesta nesta sexta-feira (28), e pudessem conhecer as propostas dos candidatos a presidência.

Segundo a representação, nenhum dos contatos teria passado o número e autorizado a criação do grupo público. A chapa 2 entrou com pedido de responsabilidade perante a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da instituição, denunciando para a Comissão Eleitoral o fato ocorrido.

