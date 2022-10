Grêmio Eleições Grêmio: Duas chapas registradas para disputa da eleição ao Conselho de Administração

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Prazo para inscrição das chapas finalizou às 18h desta sexta-feira (21) Foto: Rádio Grenal Prazo para inscrição das chapas finalizou às 18h desta sexta-feira (21) (Foto: Rádio Grenal) Foto: Rádio Grenal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Duas chapas foram registradas para a disputa da eleição que definirá o Conselho de Administração do Grêmio para o próximo triênio. Os registros aconteceram nesta sexta-feira (21), último dia do prazo estabelecido pelo Estatuto do Clube.

Após sorteio, realizado no início da noite de sexta, na secretaria do Conselho Deliberativo, ficou definida também a numeração que representará cada chapa na votação do Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral, caso venha acontecer.

A aprovação prévia das chapas dentro do Conselho Deliberativo ocorrerá em Sessão Ordinária, no próximo dia 3 de novembro, no auditório da Arena, a partir das 19h, em primeira chamada, e 19h30, em segunda. Será considerada aprovada a chapa que obtiver, no mínimo, 20% dos votos presentes. Se ambas as chapas atingirem a marca, ocorrerá a Assembleia Geral, com o voto do associado, no dia 12 de novembro, na Arena do Grêmio, das 10h às 17h.

Chapas concorrentes

Chapa 1 – FUTEBOL E TORCIDA JUNTOS COM ODORICO:

Presidente: Odorico Orestes Ramos Roman

Vice-presidente: Antônio Carlos de Carvalho Bachieri Duarte

Vice-presidente: Antônio Dutra Junior

Vice-presidente: Philippe Gomes Jardim

Vice-presidente: Remi Paulo Acordi

Vice-presidente: Rosa Beatriz Foresti

Vice-presidente: Thiago Kury Rodrigues

Chapa 2 – AGORA É GUERRA:

Presidente: Alberto Jerônimo Guerra Neto

Vice-presidente: Gustavo Bolognesi

Vice-presidente: Luciano Feldens

Vice-presidente: Eduardo Cozza Magrisso

Vice-presidente: Fábio Floriani

Vice-presidente: Geraldo Barbosa Correa

Vice-presidente: José Carlos Corrêa Duarte

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio