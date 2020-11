Política Eleições municipais: antes de sair de casa, consulte o seu local de votação

28 de novembro de 2020

A votação ocorre das 7h às 17h Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE A votação ocorre das 7h às 17h. (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE) Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Os eleitores das 57 cidades brasileiras em que há segundo turno para a escolha dos prefeitos neste domingo (29) devem consultar o seu local de votação antes de sair de casa para evitar transtornos.

Para isso, basta acessar o portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou consultar o aplicativo e-Título. Segundo a Corte, em razão da pandemia de Covid-19 é importante que as pessoas fiquem o menor tempo possível nas ruas.

Para obter a informação no portal do TSE, basta clicar no banner “Título” e, depois, em “Local de votação”. É possível fazer a consulta pelo nome ou pelo número do título de eleitor. No primeiro caso, é preciso fornecer o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. No segundo, é necessário ter em mãos o número do título e a data de nascimento. Ao fazer a consulta, o eleitor obterá o número da sua inscrição eleitoral, da zona eleitoral e do local de votação, com endereço completo.

Os sites dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) também fornecem essas informações. Estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas devem ir às urnas neste segundo turno.

