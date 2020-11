Polícia Preso golpista que alugava carros no Rio Grande do Sul e depois vendia os veículos em São Paulo

28 de novembro de 2020

Criminoso dizia ser motorista de aplicativo Foto: Polícia Civil/Divulgação Criminoso dizia ser motorista de aplicativo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil informou neste sábado (28) que prendeu, em Novo Hamburgo, um homem que praticou vários furtos de veículos e estelionatos na Região Metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha.

Ele utilizava contratos falsos para alugar veículos de particulares, dizendo que era para trabalhar em aplicativos de transporte. Depois, o bandido levava os carros para o Estado de São Paulo e os vendia. Desde abril deste ano, o indivíduo fez sete vítimas em Porto Alegre, Alvorada, Caxias do Sul, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha e Eldorado do Sul.

Depois que o criminoso aplicou o golpe em Eldorado do Sul, a polícia começou a investigação e pediu à Justiça a prisão do bandido. O golpista foi encontrado escondido na casa da sua sogra. No momento da prisão, ele tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi capturado.

