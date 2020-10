No mês passado, um painel liderado por senadores republicanos disse que apoiava a conclusão de que a Rússia queria que Trump ganhasse as eleições. Além disso, eles concluíram que sua campanha era um alvo fácil para a influência estrangeira, mas descartaram que fosse uma conspiração criminosa.

No documento mencionado, escrito em uma linguagem que pode ser entendida por um cidadão comum, o chefe do Centro Nacional de Contraespionagem e Segurança (NCSC), William Evanina, disse que a Rússia estava “usando um série de medidas com o objetivo principal de denegrir o ex-vice-presidente Joe Biden”.

Na visão do diretor do FBI, Christopher Wray, a Rússia nunca parou de tentar interferir em questões eleitorais e considera que as eleições parlamentares de 2018 “foram um ensaio do que seria o grande show de 2020”.

De sua parte, o governo russo negou sistematicamente qualquer interferência nas eleições estrangeiras. No início deste ano, um porta-voz do Kremlin disse que essas acusações eram “paranoicas” e que “nada tinham a ver com a verdade”.

China

Fontes de alto nível dentro do governo Trump sugeriram que a China seria uma ameaça muito maior que a Rússia nas eleições de 2020.