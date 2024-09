Mundo Eleições nos Estados Unidos: Donald Trump afirma ser a favor da maconha recreativa

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

"Ninguém deve ser classificado como criminoso na Flórida por aquilo que é legal em tantos outros estados", disse Trump. (Foto: Reprodução)

O candidato republicano às eleições presidenciais norte-americanas, Donald Trump, assumiu no sábado (31) ser favorável à adoção de uma emenda que legalize o consumo recreativo de canábis para adultos no seu Estado natal, a Florida (sudeste).

Em novembro, em simultâneo com as eleições presidenciais, está prevista a realização de um referendo constitucional sobre esta questão na Florida.

Nos Estados Unidos, é prática corrente os eleitores votarem em simultâneo nas eleições nacionais e em muitas questões locais. A questão é particularmente sensível para os jovens eleitores, com uma clara maioria de pessoas com menos de 50 anos a querer legalizar o uso recreativo da canábis.

“Na Florida, como em tantos outros Estados que já o aprovaram, será permitida uma quantidade pessoal de marijuana para adultos”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth.

“Ninguém deve ser classificado como criminoso na Flórida por aquilo que é legal em tantos outros estados. Não precisamos de desperdiçar vidas e dólares dos contribuintes a prender adultos por posse de quantidades pessoais de marijuana”, acrescentou.

No entanto, apelou a leis contra o consumo público de canábis “para que não se cheire a canábis em todo o lado, como em tantas cidades geridas por democratas”.

Durante a sua campanha presidencial vitoriosa de 2016, Donald Trump tinha adotado uma posição tolerante sobre o assunto, dizendo repetidamente que deixaria as autoridades locais gerirem a questão.

Mas depois, na Casa Branca, foi mais discreto sobre o assunto, e apoiou a posição de linha dura do seu ministro da Justiça, Jeff Sessions, sobre o policiamento.

Em 2018, Sessions revogou a política federal tolerante em relação à legalização da canábis recreativa introduzida pela administração democrata de Barack Obama, dando aos procuradores rédea solta para perseguirem os consumidores comuns de canábis como bem entendessem. Mas a maioria tinha-se abstido de o fazer.

Embora três quartos dos americanos vivam atualmente em um Estado onde a canábis é legal, a legalização ainda não existe em nível federal nos EUA. Em maio, o Departamento de Justiça da administração do presidente democrata cessante Joe Biden publicou oficialmente a sua recomendação para reclassificar a canábis como uma droga menos perigosa do que é atualmente.

Mais bebês

Trump anunciou na sexta-feira (30) que, se vencer as eleições, os tratamentos de inseminação artificial serão cobertos pela sua administração ou pelas seguradoras.

“O governo pagará ou as companhias de seguros serão obrigadas a pagar todos os custos associados aos tratamentos de inseminação artificial”, disse num comício em Potterville, no estado do Michigan.

O magnata nova-iorquino, de 78 anos, presidente entre 2017 e 2021, disse que vai apoiar esta medida porque quer que haja “mais bebês”.

“Pela mesma razão, vamos também permitir que os novos pais deduzam dos seus impostos as grandes despesas com o recém-nascido (…) Somos a favor da família. Nunca ninguém disse isto antes, mas os tratamentos de inseminação artificial são caros. Para muitas pessoas é muito difícil fazê-lo e obtê-lo, mas eu sou a favor da fertilização in vitro (FIV) desde o início”, acrescentou.

