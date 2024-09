Mundo Pesadelos da Organização Mundial da Saúde: conheça os quatro vírus mais letais que a mpox

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A raiva pode ser combatida por meio de campanhas de vacinação em animais de rua. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conhecida anteriormente como “varíola dos macacos”, a Mpox tem ganhado destaque no noticiário após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretá-la como uma emergência de saúde de interesse internacional. O surgimento de um novo tipo, mais contagioso, chamado cientificamente de clado 1b, fez os casos de Mpox explodirem em países da África Central. Infecções também foram registradas na Tailândia e na Suécia.

De acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, o clado 1b pode ter uma taxa de letalidade que chega a 10% de todas as infecções, enquanto para o clado 2, que originou o surto de Mpox no Brasil em 2022, a taxa é menor do que 1%.

A Mpox merece atenção e cuidado da população, mas está longe de figurar entre os vírus mais perigosos da humanidade. Conheça alguns deles a seguir.

Raiva

O vírus da raiva vem do gênero Lyssavirus, da família Rabdoviridae, e causa uma doença infecciosa que afeta mamíferos, incluindo os seres humanos. Segundo Alexandre Naime, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e coordenador Científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, o agente viral é transmitido através da mordida, arranhão ou lambida de um animal infectado, como morcegos, macacos e cães.

Quando entra no corpo, o vírus replica-se no local da ferida, atinge o sistema nervoso central e provoca uma inflamação aguda que pode chegar ao cérebro.

Naime afirma que, em casos não tratados e em pacientes não vacinados para a Raiva, a taxa de letalidade deste vírus beira os 100%. As medidas de prevenção para este vírus são conhecidas e envolvem a vacinação de animais e também de humanos que foram expostos a mordidas.

Ebola

A doença causada pelo vírus Ebola (DVE) afeta tanto seres humanos quanto outros mamíferos. O vírus é contraído, predominantemente, através de troca de fluídos corporais de pessoas já infectadas.

Os sintomas costumam surgir de duas a três semanas após a infecção, começando com febre, dor de garganta, dores musculares e cefaleia e são seguidos por vômitos, diarreia, erupções cutâneas e insuficiência hepática e renal. Nos estágios mais avançados, o paciente acometido pela DVE pode apresentar hemorragias internas e externa.

“A letalidade do Ebola varia muito, de acordo com o tipo de assistência médica que é ofertada aos pacientes infectados, podendo variar entre 25 a 90%”, diz Naime. As primeiras vacinas para enfrentar o vírus Ebola foram disponibilizados em 2019.

Marburg

O vírus de Marburg (MARV) é o responsável por uma doença infecciosa que, se não tratada, pode causar a morte do paciente em 90% dos casos, alerta Naime.

Endêmico em regiões da África, o MARV pode ser contraído por humanos que estiveram em contato com morcegos infectados. Uma vez ocorrida a infecção, o vírus pode se propagar de uma pessoa para outra por meio de contato direto com sangue, secreções ou outros fluidos corporais.

Os pacientes do Marburg podem manifestar sintomas como náuseas, vômitos, dor no peito, dor de garganta, dor abdominal e diarreia. À medida que a doença progride, podem surgir sintomas graves, incluindo icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos), inflamação do pâncreas, perda de peso acentuada, hemorragias e falência de múltiplos órgãos.

Não existe uma vacina comercialmente disponível para prevenir a infecção pelo vírus Marburg.

Nipah

Batizado com o nome da vila da Malásia onde foi isolado, o Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999. O patógeno pertence a classe dos paramixovírus, a mesma que inclui os vírus da caxumba e do sarampo, e pode ser encontrado em populações de morcegos na Ásia e na Austrália.

“Se tiver mutações que o tornem mais transmissível, vai ser um caos”, avalia Júlio Croda, infectologista pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre o vírus Nipah, considerado por muitos especialistas o vírus mais preocupante da atualidade.

A transmissão do Nipah para seres humanos pode ocorrer através do contato com morcegos infectados, ou consumo de alimentos contaminados pelo animal. Há ainda casos registrados de infecção pelo vírus com animais de criação doméstica, como cães e gatos.

Assim como ocorre para o Mardurg, não há vacinas produzidas para prevenir a doença associada ao vírus Nipah. Por ora, a única profilaxia da doença é “evitar o contato com fluidos de animais contaminados”, conclui Alexandre Naime. As informações são do G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/pesadelos-da-organizacao-mundial-da-saude-conheca-os-quatro-virus-mais-letais-que-a-mpox/

Pesadelos da Organização Mundial da Saúde: conheça os quatro vírus mais letais que a mpox

2024-09-01